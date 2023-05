Die Frage sei nicht, wie viel eine Tasche koste, sondern wofür sie stehe, sagt Bruno Pavlovsky. Auch die Luxusbranche leide unter steigenden Rohstoffpreisen und dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Russinnen seien immer noch gute Kundinnen, Shows im Ausland wichtig für das Image.

Markiert diese Modeschau in Los Angeles, die erste transatlantische Chanel-Show seit Langem, für das Haus endgültig den Beginn der postpandemischen Ära?

Bruno Pavlovsky: Wir haben schon zuvor wieder internationale Formate gezeigt, wir waren in Dubai, im Design District von Miami, mit einer Show in Dakar, jetzt in Los Angeles. Mehr denn je muss der kreative Prozess, der in unserem Fall in Frankreich stattfindet, universell angelegt sein. Um uns von der Energie zu nähren, die wir draußen in der Welt vorfinden, müssen wir uns hinausbewegen. Hier in Los Angeles finden wir eine ganz andere Energie vor als vor einigen Monaten in Dakar. Hier geht es mehr um Musik, Tanz, das Kino natürlich. Die Stärke von Chanel ist es, all dies quasi in einen Mixer zu geben, mit den Inspirationen von Virginie (Viard, der Designerin, Anm.) zu mischen und daraus etwas Außergewöhnliches zu machen.

Während der Pandemie haben viele darüber geredet, dass die Modebranche sich entschleunigen würde. Und dass sie künftig etwa auf die reisenden Showformate verzichten würde. Haben Sie diese Einschätzung geteilt?

Ganz im Gegenteil, ich war der Erste, der gesagt hat, dass wir wieder reisen wollen, nach draußen gehen und zu unseren Kunden kommen. Das ist für uns von grundlegender Bedeutung. Nach Los Angeles kommen drei Viertel unserer Gäste aus den USA. Etwas in Paris zu machen und diese Menschen dorthin zu holen oder hier etwas zu machen und andere hierher zu holen, das ist exakt dasselbe. Alle Maßnahmen, die wir ergreifen können, um den CO 2 -Ausstoß zu reduzieren, sind im einen und anderen Fall etwa identisch. Doch für uns ist es lebensnotwendig, uns an andere Orte zu bewegen, um Inspirationen für die Gestaltung zu finden.

Das würden Sie auch denjenigen entgegnen, die der Modebranche auch wegen solcher Formate vorwerfen, nicht dem nachhaltigen Zeitgeist zu entsprechen?