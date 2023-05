Herbe Enttäuschung für Polcanova bei Tischtennis-WM

Europameisterin Sofia Polcanova scheiterte bei der Tischtennis-WM im südafrikanischen Durban bereits in der ersten Einzelrunde.

Die als Nummer zehn gesetzte Oberösterreicherin unterlag am Samstag der Ungarin Dora Madarasz nach 3:1-Führung noch 3:4 und muss deshalb alles auf die Doppelbewerbe setzen. Eine Runde weiter ist hingegen Amelie Solja, die sich gegen die Schwedin Filippa Bergand 4:2 behauptete und nun auf die Weltranglistenerste Sun Yingsha aus China trifft.

"Ich bin mental und körperlich müde, hatte viel zu viele Matches in letzter Zeit. Dazu kommen körperliche Probleme im Knie und im Nacken. Das konnte ich heute nicht ausschalten. Ich habe im Jänner habe fast kein Match verloren. Jetzt bin ich in einer schlechteren Phase, möchte aber in den Doppelbewerben noch einmal alles geben", sagte Polcanova, die im Doppel wie bei der erfolgreichen EM im Vorjahr mit der Rumänin Bernadette Szocs antritt. Im Mixed spielt sie mit Robert Gardos.

