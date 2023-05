Sturms Geschäftsführer Sport: "Uns entgehen Millionen!"

Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker spricht über den Titelkampf mit Salzburg, kritisiert die Grazer Stadtpolitik scharf. Und er warnt vor einem Stadion-Super-GAU.

Herr Schicker, sollte Sturm heute in Salzburg gewinnen, würde die Titelchance weiter leben. Was wird entscheidend sein, um dieses Spiel zu gewinnen?

Andreas Schicker: Beide Teams praktizieren einen ähnlichen Fußball, spielen sehr aktiv gegen den Ball. Es ist ein gespiegeltes System, Raute gegen Raute. Die Mannschaft, die es schafft, besser und konsequenter gegen den Ball zu arbeiten, wird auch diesmal das bessere Ende für sich haben. Das hat Salzburg beim letzten Spiel in Graz (0:2, Anm.) überragend gemacht. Ich erwarte ein enges Spiel.

Sie haben in einem Interview in der Winterpause gesagt, dass „nicht nur die Resultate, sondern auch fußballspezifische Daten zeigen, dass wir weiter an Red Bull Salzburg herangerückt sind“. Auf welche Daten beziehen Sie sich?

Auf die Anzahl der Sprints, die gelaufenen Meter im hohen Geschwindigkeitsbereich. Wir kommen jetzt auch viel öfter ins letzte Drittel. Salzburg war hier lange Zeit unantastbar, aber wir haben im physischen Bereich diese Saison nochmals einen Riesenschritt gemacht. Da sind wir die beste Mannschaft in Österreich.

Sturm investiert auch kräftig im Personalbereich, beschäftigt insgesamt sechs Physiotherapeuten und Masseure. Zum Vergleich: Bei der Austria sind es dreieinhalb.