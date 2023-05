SPÖ-Vorsitz: Die Giraffe gewinnt sicher nicht

Am Montag soll die Wahlkommission das Ergebnis der Mitgliederbefragung verkünden. Alle drei Kandidaten könnten die parteiinterne Abstimmung gewinnen.

Montag ist Showdown in der SPÖ. Während Andreas Babler seine Fans zu einer Wahlparty an der Alten Donau in Wien lädt, wird die Wahlkommission über das Ergebnis der Mitgliederbefragung über den SPÖ-Vorsitz beraten. Wann das Ergebnis verkündet wird? Selbst die Vorsitzende der Wahlkommission, die steirische Landtagsabgeordnete Michaela Grubesa, kann die Frage nicht beantworten. Zu viel ist noch unklar über den Ablauf. Zu vieles ist umstritten bei dieser Wahl.

Hans Peter Doskozil gegen Pamela Rendi-Wagner: So lautete das Duell nach der für die SPÖ verunglückten Kärnten-Wahl. Der burgenländische Landeshauptmann verstärkte damals, Anfang März, seine schon Jahre andauernden Angriffe gegen die Parteichefin der SPÖ, die nun ihrerseits in die Offensive ging. Bei einem Sonderparteitag solle die Entscheidung über den Vorsitz der Partei fallen. Doskozil nahm den Fehdehandschuh auf, bestand aber auf einer Mitgliederbefragung statt eines Entscheids der Funktionäre am Parteitag.