Victor Wembanyama: Das nächste Wunderkind des Basketballs

Victor Wembanyama lässt nicht nur Frankreichs Basketballherzen höher schlagen, der Riese sorgt derzeit auch in den USA für einen unglaublichen Hype. IMAGO/PanoramiC

Amerikas Basketball fiebert der Ankunft eines neuen Superstars entgegen: der Franzose Victor Wembanyama wird im NBA-Draft am 22. Juni als Nummer 1 von San Antonio Spurs gezogen. Der Teenager, 19, fasziniert mit Körpergröße (2,26 Meter), Spannweite (2,35 Meter), Schuhgröße 55 – und Körben voll Vorschusslorbeeren.

Entweder ist es Folge einer perfekten PR-Maschinerie, einer (TV-gesteuerten) Hysterie wie man sie ansonst nur rund um Popstars kennt oder bloß die Gier amerikanischer Basketballfans nach neuen Superstars: Die Lautstärke des Aufschreis, mit dem die Ankunft des Franzosen Victor Wembanyama in der National Basketball Association (NBA) Mitte der vergangenen Woche verkündet worden ist, lässt keinen anderen Rückschluss zu.

Der Hype um einen französischen Teenager, Wembanyama ist 19 Jahre alt und stammt aus dem 28.000 Einwohner starken Nest Le Chesnay, ließ fast daran glauben, man habe bereits einen neuen Michael Jordan, Kobe Bryant oder LeBron James gefunden. Dabei hat er noch keinen einzigen Korb in der NBA geworfen.

Unbestritten ist jedoch, dass Wembanyama, dessen Vater (Dreispringer) aus dem Kongo stammt und dessen Mutter Basketballerin war, großes Potenzial mitbringt. Der Gigant, über seine wahre Größe ranken sich erstaunlicherweise bereits Mythen und sie reicht von 2,21 bis 2,26 Metern (mit Schuhen), wirft derzeit noch für Levallois Metropolitans in Paris. Er brilliert als Center unter dem Korb, mit seiner Spannweite (2,35 Meter) hält er Gegner gekonnt auf Distanz, wirkt trotz 105 Kilogramm ungemein schlaksig,

Remerciements de Victor WEMBANYAMA ( 1 - Metropolitans 92 ) - aux supporters - BASKET : Nanterre vs Boulogne - Betclic E (c) IMAGO/PanoramiC (IMAGO/Federico Pestellini)

Schuhgröße 55 betont seine Ausnahmestellung. Da er in der französischen Ligue Nationale de Basket (LNB) begeistert und vergangenen Sommer in zwei Testspielen in Las Vegas gegen das G-League-Team Ignite, quasi zweite NBA-Liga, 73 Punkte verbuchte, war er aus Notizbüchern aller NBA-Scouts nicht mehr wegzustreichen.