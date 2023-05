Donna Leon: „Venedig ist schäbig geworden“

Bestsellerautorin Donna Leon lässt Kommissar Brunetti wieder ermitteln. Verbrechen oder Angst gibt es bei ihr nur in Krimis, selbst als sie 1979 aus dem Iran fliehen musste, nahm sie es mit Humor. Ein Interview über ihre venezianischen Jahre, und wie man gut durchs Leben kommt.

Mit „Wie die Saat, so die Ernte“ (Diogenes Verlag) ermittelt Donna Leons venezianischer Erfolgskommissar Brunetti in seinem 32. Fall. Auch wenn die 80jährige Autorin ein hoch harmonisches Dasein führt, auch sie hat ihre Erfahrung mit gewalttätigen Situationen gemacht. Aber auf ihre positive Lebenseinstellung hatte das keinerlei Auswirkungen. Unangenehme Gedanken kommen höchstens bei ihr hoch, wenn sie an Venedig denkt.

Wie viel Mord und Totschlag haben Sie selbst in den rund 30 Jahren erlebt, die Sie in Venedig gewohnt haben?

Donna Leon: Nichts davon. In Venedig gibt es praktisch keine Überfälle. Ich habe mich auch kein einziges Mal bedroht gefühlt. Wenn ich nachts um zwei eine enge, finstere Gasse entlang gelaufen bin, dann kam ich nicht im Entferntesten auf die Idee, dass mir etwas passieren könnte. In den ganzen Jahren habe ich von zwei Fällen gehört, wo jemand ausgeraubt wurde. Aber ich schreibe nun mal Mordgeschichten, und dafür muss eben jemand sterben.