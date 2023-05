In der Wiener Löwelstraße kommen die SPÖ-Granden zusammen, um über das Ergebnis der Mitgliederbefragung zu beraten.

Pamela Rendi-Wagner: Endlich ists vorbei. Es ist vollbracht! Danke, dass ihr das mit mir durchgestanden habt. Eine harte Zeit, aber sie hat uns gestählt für den Wahlkampf und die Regierung.



Michael Ludwig: Liebe Pam: Noch ists nicht ganz vorbei. Oder wie Lenny Kravitz gesungen hat: „It ain't over 'til it's over.“ Noch wartet der Parteitag in Linz am 3. Juni auf uns.



Christian Deutsch: „In Linz beginnts“, sag ich immer. Im Design Center wirds ein Pfingsterlebnis geben für die SPÖ. Alle Flügel werden mit einer Zunge sprechen – sogar die Burgenländer.



Doris Bures: Ich hab gar nicht gewusst, dass du so katholisch bist.



Christian Deutsch: Eh net. Aber die Partei wird endlich deutsch.



Michael Ludwig: Wers glaubt, wird selig.



Pamela Rendi-Wagner: Seid bitte nicht so sarkastisch und destruktiv. Wir müssen Aufbruchstimmung vermitteln.



Doris Bures: Wie soll das gehen bei dem Gezeter vom Dosko und dem Blabla über Wahlmanipulationen?



Pamela Rendi-Wagner: Und was mach ma jetzt? Stichwahl? Wahlwiederholung? Zweierspitze? Dreierspitze? Neugründung?



Michael Ludwig: Da hilft nur beten: heiliger Bruno, hilf!

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.05.2023)