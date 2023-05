Warum sich Erdoğan jetzt offen und tolerant gibt

Rollentausch im Wahlkampf: Präsident Erdoğan zeigt sich staatsmännisch, sein Herausforderer klopft rechtspopulistische Sprüche. Was dahinter steckt.

Recep Tayyip Erdoğan zeigt sich großherzig. Unter seiner Regierung könne jeder nach seiner Fasson glücklich werden, sagt der 69-jährige vor der Stichwahl um das Präsidentenamt am kommenden Sonntag. Wenn er die Wahl gewinne, „wird niemand verlieren“, verspricht er. Oppositionskandidat Kemal Kılıçdaroğlu aber habe nach der Niederlage im ersten Wahlgang „seine Maske fallen lassen“: Mit ausländerfeindlichen Parolen zeige sein Herausforderer nun sein wahres Gesicht. Vor der Stichwahl dreht Erdoğan den Spieß um, tritt als versöhnlicher Landesvater auf und weist Kılıçdaroğlu die Rolle des Spalters zu.

Kılıçdaroğlu hat Erdoğan den Rollentausch ermöglicht. Der Oppositionskandidat, der sich vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahl noch als Versöhner der gespaltenen Gesellschaft empfahl, greift seither mit rechtspopulistischen Sprüchen an. Er werde als Präsident alle Flüchtlinge aus dem Land werfen, die Erdogan ins Land gelassen habe, verspricht Kılıçdaroğlu.

„Sind 10 Millionen Syrer nicht genug?“

„Entscheide dich: Sind 10 Millionen Syrer nicht genug, sollen noch einmal zehn bis 20 Millionen kommen?“ fragt Kılıçdaroğlu in einem Wahlkampf-Video. Nach amtlichen Statistiken leben rund fünf Millionen Flüchtlinge in der Türkei, davon gut dreieinhalb Millionen aus Syrien – doch Fakten spielen jetzt keine Rolle mehr. Am 28. Mai stehe keine Wahl an, sondern eine Volksabstimmung über die Zukunft des Landes, sagt Kılıçdaroğlu.