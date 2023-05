Polizei-Großeinsatz in der SCS nach Juweliereinbruch

Unbekannte drangen offenbar mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in das Einkaufszentrum ein. Ziel war ein Juweliergeschäft. Vor ihrer Flucht setzten sie das Auto in Brand.

Spektakulärer Einbruch in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling): Unbekannte sind am Montag in den frühen Morgenstunden mit einem Pkw in einen Lieferanteneingang des Einkaufszentrums gekracht und haben ein Geschäft, vermutlich einen Juwelier, heimgesucht. Das Auto setzten sie in Brand, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage. Eine Alarmfahndung verlief negativ.

Gegen 3.45 Uhr war ein Brand in der SCS gemeldet worden. "Vermutlich zwei oder mehrere Täter" waren laut Polizeisprecher Johann Baumschlager in das Geschäft eingedrungen, sie seien rasch wieder weg gewesen. Dass auch Schüsse gefallen sein sollen, war ebenfalls Gegenstand der seit den frühen Morgenstunden laufenden Erhebungen.

Nach dem Einbruch durchsuchten Cobra und Schnelle Interventionsgruppe (SIG) das Objekt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Diebstahl, Brand, Tatort) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Bereich um den Ort des Geschehens wurde gesperrt.

"Die SCS wird regulär öffnen", sagte ein Sprecher des Shoppingcenters. Der Eingang 5 bleibe gesperrt. Während des Einsatzes war auch das Areal rund um das Einkaufszentrum abgeriegelt.

