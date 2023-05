Polizei-Großeinsatz um SCS

Unbekannte Täter drangen offenbar mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in das Einkaufszentrum ein. Ziel war ein Juweliergeschäft. Vor ihrer Flucht setzten sie das Auto in Brand.

In der Shopping City Süd dürfte es zu einem spektakulären Einbruch gekommen sein. Wie Medien und Augenzeugen berichten, sperrte die Polizei am frühen Montagmorgen einen größeren Bereich rund um die SCS in Vösendorf ab. Zahlreiche Polizeiautos sind vor Ort, sämtliche Zufahrten gesperrt.

Die Einsatzkräfte waren am Montagmorgen alarmiert worden: Gegen 4 Uhr Früh sollen Unbekannte mit einem Fahrzeug über eine Laderampe in das Einkaufszentrum eingedrungen sein, wie etwa ORF.at berichtete. Ziel soll ein Juweliergeschäft gewesen sein.

Vor ihrer Flucht steckten sie demnach ihr Auto in Flammen. Wie viel erbeutet wurde, ist noch nicht bekannt. Derzeit fahndet die Polizei nach den Tatverdächtigen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich leitet die Ermittlungen.

