Fast wär der Mai ausgefallen

Aber natürlich kann man so oft über das Wetter schreiben, bis es besser wird.

Also kurz fürs Logbuch: Diese Zeilen tippe ich am 12. Mai, während es draußen wieder einmal bei 13 Grad regnet. Meine Wetter-App prognostiziert mir ähnliche Verhältnisse (vielleicht eine Spur trockener) für den 19. Mai, an dem Sie diese Zeilen frühestens lesen können. Wenn das so stimmt, ist also wieder eine ganze Mai-Woche beim Teufel. Ich finde es übrigens einen ziemlich frivolen Ansatz, mit dem Wetterbericht von vor einer Woche in eine Kolumne einzusteigen.

Aber wenn der Mai einfach ausfällt, muss man doch zu außergewöhnlichen Mitteln greifen. Der Jüngste hat bis jetzt noch kein einziges Mal sein Schwimmzeug ausgepackt (die Badehose ist ihm sicher zu klein), bis auf einen Zeh im See ist bisher alles trocken geblieben. Der Hund hat auch keine Lust mehr auf Spaziergänge im Gatsch und in der Nässe, bevor wir noch richtig losgegangen sind, zieht er mich an der Leine Richtung nach Hause zurück. Ich weiß nicht, ob ich’s schon einmal gestanden habe: In unserer Hund-Mensch-Beziehung bin ich der Angeleinte.

Im Haus riecht es überall nach nassem Hund (modrig mit einem Schuss ins Kanalige). Dieser Geruch ist mir neulich auch einmal im Auto in die Nase gestiegen. Da hatte ich allerdings den Teenager nach zwei Stunden Sport abgeholt. Genug gejammert: Die Bäume haben wieder Laub, ich gehe auch bei Regen mit kurzer Hose raus (kurze Hose, barfuß: bestes Leben), in der Früh ist es schon hell, am Abend noch, und ich merke gar nicht, dass mir die EVN meinen Gasliefervertrag gekündigt hat, weil ich inzwischen wieder via Solaranlage dusche. Duschen sollten auch der Jüngste und der Hund. Weil nass und nass ist nicht immer dasselbe. Mai und Juni hoffentlich auch nicht.

>> Mehr Kolumnen auf DiePresse.com/randerscheinung

("Die Presse Schaufenster" vom 19.05.23)