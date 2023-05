„Leadership ist eine Reise mit Ziel, aber ohne Ende“

Zum zehnten Mal konnten sich Studierende bewerben, um das Top-Management von Hofer S/E kennenzulernen. Begleitet von einer Keynote und Podiumsdiskussion ging es um Ansprüche, Wünsche und: die Extrameile.

Beim High-Potential-Event der Handelskette Hofer kommen viele auf den Geschmack: Einerseits sind Studierende daran interessiert, einen potenziellen Arbeitgeber zu finden und auch kritische Fragen zu stellen. Und andererseits hofft der Vorstand darauf, überzeugen zu können. Er ist bereit, Rede und Antwort zu stehen.

So auch beim Karrieretalk, bei dem die zwei Hofer-Vorstandsmitglieder Christoph Rief und Marietta Schorn gemeinsam mit Coach Stefanie Voss und Christina Holweg, WU-Wien-Professorin am Institut für Handel und Datenwissenschaft, sprachen. Angeleitet von „Presse“-Redakteur Michael Köttritsch, bekamen beide Seiten die Chance, in einen direkten Austausch zu kommen.

Dabei ging es auch um Selbstreflexion. Auf die Frage, wie sich diese Kompetenz im Verlauf seiner 19-jährigen Karriere bei Hofer verändert habe, sagte Christoph Rief: „Stark. Anfangs ist man als Führungskraft aufgabenorientiert. Mit Erfahrung und Rückschlägen kam auch für mich der Punkt, an dem ich innehalte und mich herausnehmen konnte.“ Dadurch sei er gewachsen und habe sich neuen Führungsaufgaben stellen können. Ebendieses Thema, Führungsqualitäten, sollte beim Event nicht zu kurz kommen. Den anwesenden Studierenden ist es wichtig, „emotionales Verständnis und Teamkompetenz“ sowie „Mitarbeiterförderung und Verantwortungsübernahme“ im Management wiederzufinden, ergab eine Schnellbefragung vor Ort. Ob das repräsentativ war? „Die Studierenden bringen klar zum Ausdruck, was ihnen bei Leadership wichtig ist“, sagte Holweg. „Auch aus der Forschung am Institut sehen wir, dass die Jungen einen Sinn in der Arbeit suchen.“

Dieser könne auch im Management gefunden werden, wenn drei Punkte beachtet werden, so die Betriebswirtin. „Erstens: Gute Leader können eine klare Vision setzen, die es schafft, andere mitzureißen. Zweitens: Sie sorgen für Rahmenbedingungen, die einer Organisation helfen, gut zu funktionieren, aber auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen. Und nicht zuletzt: empathisch und positiv zu sein.“

Ein Handwerk, das auf den ersten Eindruck abstrakt und unkonkret wirkt. Ist es möglich, diese Fähigkeiten zu trainieren? „Definitiv“, sagt sie. „Wir machen das primär in der Gruppenarbeit. Es zeigt sich, wer die Richtung vorgibt. Wie man sich auf komplexe Fragestellungen einigt und Deadlines einhält. Das kann jeder – im kleinen Rahmen täglich – üben.“ Sich komplexen Aufgaben zu stellen, lösungsorientiert zu agieren und nicht vor Veränderung zurückzuschrecken ist auch im Handelskonzern gefragt. Allein in Europa erstreckt sich das Hofer-Netz über 1000 Filialen in der Schweiz, Slowenien, Ungarn und Italien – die von Österreich aus gesteuert werden.