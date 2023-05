Vermisster Salzburger nach acht Monaten tot aufgefunden

Die Leiche des 57-Jährigen wurde von der Gerichtsmedizin eindeutig identifiziert. Mehrere große Suchaktionen nach dem Einheimischen waren im Vorjahr ohne Erfolg geblieben.

Fast acht Monate nach seinem Verschwinden ist am 11. Mai beim Salzach-Kraftwerk in Gries im Salzburger Pinzgau die Leiche eines seit September vermissten Mannes geborgen worden. Der 57-Jährige wurde laut Polizei von der Gerichtsmedizin eindeutig identifiziert. Seine Leiche wurde mittlerweile für die Beerdigung freigegeben. Mehrere große Suchaktionen nach dem Einheimischen waren im Vorjahr ohne Erfolg geblieben.

Der Mann hatte am Nachmittag des 17. Septembers 2022 seine Arbeitsstätte verlassen, war aber nicht nach Hause gekommen. Er wurde am späten Abend als vermisst gemeldet, bei einer ersten Suche wurde an einer Uferböschung der Salzach sein Fahrrad gefunden. Zwischen dem angenommenen Ort des Verschwindens und dem Kraftwerk liegen fast 40 Flusskilometer.