Bühne frei für die Branchenbesten

Bei der feierlichen Prämierung in den Wiener Sofiensälen wurden insgesamt 18 Trophäen an die glücklichen Preisträgerinnen und Preisträger überreicht (c) IFA AG

Österreichs beste Steuerberaterinnen und Steuerberater wurden beim Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres 2023“ ausgezeichnet.

Zum neunten Mal in Folge haben IFA, größter Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis mit Hilfe von Tausenden Nominierungen überzeugter Klientinnen und Klienten Österreichs Top-Steuerexpertinnen und Steuerexperten gesucht und gefunden. Eine Auszeichnung von besonderem Wert für die Preisträgerinnen und Preisträger: Seit der ersten Austragung vor neun Jahren ist der Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ zu einer festen Institution der Branche geworden. Der Award avancierte zu einer angesehenen Auszeichnung für exzellentes und nachhaltig hohes Beratungsniveau und die feierliche Übergabe der edlen Awards in den Wiener Sofiensälen zum Top-Event. Denn eine Auszeichnung ist eine Bestätigung für nachhaltige Höchstleistungen, die für Preisträgerinnen und Preisträger eine besondere Bedeutung hat.

Begehrte Auszeichnung

In der Branche selbst sind die Trophäen besonders begehrt. Wie sehr sich die Preisträgerinnen und Preisträger freuen, zeigen nicht nur Vitrinen voller Awards in den bisher ausgezeichneten Kanzleien, sondern auch ihre Online-Auftritte: Die Auszeichnung ist Aushärngeschild auf Homepages und Social-Media-Kanälen sowie beliebter Zusatz bei E-Mail-Signaturen.

Besonders überzeugend unterstreicht das die Anzahl der Nominierungen. Während im ersten Jahr des Wettbewerbs einige Hundert Stimmen, damals oft noch über Fax und Brief, einlangten, waren es heuer genau 15.964 Online-Nominierungen – ein Rekordniveau, das bisher allein im Vorjahr dank des einmaligen Corona-Sonderpreises übertroffen werden konnte.

Eine Nominierung ist für alle eine besondere Ehre, betont Michael Baert, CTO von IFA. „Österreichs Steuerberaterinnen und Steuerberater tragen maßgeblich zu unternehmerischem Erfolg und einem starken Wirtschaftsstandort bei“, sagt Baert. „Die gesamte Branche zeichnet sich durch umfassende Kompetenz, hohes Fachwissen und laufende Weiterbildung in komplexen Themenbereichen aus. Jede Nominierung ist ein Zeichen der Wertschätzung dafür.“ Das unterstreicht auch Andreas Rast, Geschäftsführer der „Presse“: „Für uns als Die Presse ist der Bereich Wirtschaft eine wesentliche Säule in der Berichterstattung. Daher ist es für uns ein sehr wichtiges Anliegen, die Leistungen der Steuerberaterinnen und Steuerberater Österreichs hervorzuheben, da sie eine überaus wichtige Rolle in der heimischen Wirtschaft einnehmen.“

Eine Rolle, die in Zukunft noch wichtiger wird. Denn die stets auf die individuelle Situation der Klientinnen und Klienten zugeschnittene Unterstützung bleibt auch in Zeiten von Remote Working, Videocalls und Künstlicher Intelligenz ein „People Business“: Für Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler ist es daher besonders wichtig, die besten Fachleute für ihre individuellen Beratungsziele zu finden.

Höchste Wertschätzung

Trotz ständigem Wandel in der Wirtschaft wie in der Steuergesetzgebung setzen die Initiatoren des Wettbewerbs auf Kontinuität. Das Ziel ist seit dem ersten Jahr, jene Expertinnen und Experten vor den Vorhang zu holen, die ihre Klientinnen und Klienten meist hinter den Kulissen unterstützen. So bietet der Award einer besonders wichtigen Branche jene Plattform, auf welcher diese Höchstleistungen gebührend präsentiert werden können. Und die Auszeichnung beim Wettbewerb bleibt ein Ausdruck höchster Wertschätzung: Denn erst durch nachhaltige Beratungsqualität können Österreichs beste Steuerberaterinnen und Steuerberater jene Nominierungen erlangen, die die Grundvoraussetzung für den Award darstellen.

Ein besonderer Wettbewerb

Die Klientinnen und Klienten haben es mit ihrer Nominierung in der Hand, wer sich in den Fachkategorien für die Shortlist und Bewertung durch die Jury qualifiziert, und in der Bundesländerwertung setzen sich die Steuerberatungsunternehmen mit den meisten Nominierungen durch – das alles macht den Wettbewerb zu etwas Besonderem. „Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern und danke allen, die sich im Rahmen der Fachjury beteiligt haben“, resümiert Baert daher abschließend: „Und vielen Dank an all jene Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler, die beim Voting mitgemacht haben!“