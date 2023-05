Wo Sozialdemokraten in Europa noch Erfolg haben

Mitte-links Parteien experimentieren von Dänemark bis Portugal mit neuen Identitäten, um gegen Neomarxisten und Rechtspopulisten zu punkten: Vier Wege, die Wähler überzeugt haben.

Bisher erwies sich das 21. Jahrhundert für Europas Sozialdemokratie als Achterbahnfahrt: mit Erfolgen auf der Iberischen Halbinsel, Comebacks in Deutschland, einem finnischen Superstar oder gewagten Experimenten in Dänemark. Zugleich litt die Sozialdemokratie an französischen Existenzkrisen (Emmanuel Macron und Jean-Luc Mélenchons Linkspopulisten zertrümmerten den einst glorreichen Parti socialiste) und schmerzvollen Niederlagen in Skandinavien (Finnland und Schweden).

Der Trend aber ist klar: Ebenso wie die Christdemokraten verlieren Sozialdemokraten an Boden, die Volksparteien führen immer weniger EU-Regierungen an.

Offensichtlich überzeugen die Antworten der Großparteien auf die wirtschaftliche, soziale, ökologische und demokratiepolitische „Polykrise“ nicht. Populistische Parteien mit simplen Rezepten punkten eher. Daher blicken viele Sozialdemokraten nach links, genauso wie das bürgerliche Lager immer offensiver mit Rechten flirtet. Denn aus den politischen Rändern kommt auch für die Sozialdemokratie die größte Konkurrenz: Zum einen stehlen rechtsradikale Parteien auch ihnen Wähler, außerdem feiern neomarxistische Populisten derzeit in ganz Europa ein Comeback und geben politisch den Ton an.

Welche Modelle wirken nun gegen die radikale Konkurrenz? Vier Beispiele:

1) Dänischer Rechtskurs