Tigermücken lieben Autos, Gelsen mögen Bier

Ist 2023 wirklich das Gelsen-Superjahr? Wie gefährlich ist die Tigermücke? Ist sie schon heimisch? Und warum kann man sich mit Tomatenstauden schützen?

Es war der perfekte Start in den Sommer: das vergangene Wochenende. Endlich war es warm genug, um sich an den See zu setzen, im Wald zu spazieren oder mit den Freunden am Abend zu grillen. Man hätte das auch alles genießen können, wären nicht ständig Gelsen um einen herumgeschwirrt. Patsch. Schon wieder eine erledigt. Gebracht hat es nichts, denn sofort kam die nächste. Ist heuer ein Gelsen-Superjahr?

1 Juckende Stiche über Stiche: Stimmt es, dass es heuer besonders viele Gelsen gibt?

Nein. Der Eindruck ist subjektiv. Sieht man sich den Gelsenmonitor an, dann war bis Anfang Mai sogar „das schwächste Gelsenjahr überhaupt“, sagt Stechmückenforscher Hans-Peter Führer vom Institut für Parasitologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Nachsatz: „Weil es geregnet hat.“ Erst jetzt treten viele Gelsen auf. Wie sich das Jahr entwickeln wird, lasse sich aber noch gar nicht sagen. Bei vielen der Gelsen, die derzeit die Österreicher plagen, handelt es sich jedenfalls um Überschwemmungsgelsen, die durch die vorangegangenen Regenfälle schlüpfen konnten. Man findet sie besonders häufig in Feuchtgebieten, Auen und erkennt sie, weil sie untertags aktiv sind (und stechen). Das ist die Hausgelse, die schlafende Menschen plagt, nämlich nicht.

2 Hausgelse, Überschwemmungsgelse? Wie viele Stechmückenarten gibt es denn?

In Österreich gibt es laut Hans-Peter Führer 52 Stechmückenarten und jede hat einen anderen Lebensraum und andere Vorlieben. Neben der Hausgelse und der Überschwemmungsgelse liegt heuer der Fokus auf der Tigermücke. Denn die asiatische Stechmücke ist bereits offiziell nach Österreich eingewandert: Es konnte nachgewiesen werden, dass Tigermücken-Populationen hier überwintert haben. Damit gilt die Tigermücke als ansässig – und zwar in allen Bundesländern. Ebenfalls neu in Österreich sind die japanische und koreanische Buschmücke, die allerdings laut Führer eher nicht als Überträger von Krankheiten gelten.

3 Moment. Tigermücke? Die ist aber schon gefährlich und überträgt Tropenkrankheiten!