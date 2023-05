Warum bleiben so viele Lehrstellen unbesetzt?

Die Einkommen der Lehrlinge steigen teilweise erheblich stärker als die allgemeinen. Trotzdem bleiben viele Lehrstellen offen. Was sind die Gründe?

In Deutschland ist Feuer am Dach, und der Arbeitsminister rückt aus, um es zu löschen: Arbeitskräfte fehlen, und viele Junge gehen lieber an die Universität, als einen Handwerksberuf zu erlernen. Also appellierte Hubertus Heil an die Eltern: Denn die würden ihren Nachwuchs oft zum Studieren drängen – obwohl man in vielen Handwerksberufen „richtig gut verdienen“ könne, sagte der SPD-Minister am Wochenende in einem Zeitungsinterview.

Anderes Land, selbes Problem: Auch in Österreich kennt man das Lamento, dass immer mehr Junge lieber im Klassenzimmer oder Hörsaal sitzen, als sich zum Installateur, Maurer oder Koch ausbilden zu lassen. Den Höhepunkt erreichte die Zahl der Lehrlinge in Österreich mit fast 200.000 in den 1980er-Jahren. Seither ist die Zahl im langfristigen Vergleich gesunken. Mit einer zwischenzeitlichen Wende, denn seit 2016 steigen die Lehrlingszahlen – abgesehen vom Coronajahr 2020. Ende des Vorjahrs gab es 108.085 Lehrlinge.

An der generellen Lage ändert das nichts. Beim Arbeitsmarktservice (AMS) standen Ende April 22.650 offenen Lehrstellen 10.050 Lehrstellensuchende gegenüber. Davor war das Verhältnis jahrzehntelang umgekehrt gewesen.

Unternehmervertreter folgern daraus, dass es in Österreich einen „echten Lehrlingsmangel“ gibt. Der österreichweite Lehrstellenüberhang verschärfe sich von Jahr zu Jahr, heißt es seitens der Wirtschaftskammer. Dabei sei die Lehre die mit Abstand am meisten gesuchte Qualifikation bei Unternehmen mit Fachkräftemangel. 80 Prozent der Unternehmen haben laut Befragungen Schwierigkeiten bei der Suche nach Mitarbeitern mit Lehrabschluss.

Akademisierung: Wer kann, bleibt in der Schule