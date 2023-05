Ausschuss: Kein "Konkursereignis" bei Credit Suisse

Die Schweizer Großbank war in Schieflage geraten.

Aufgrund dieses Entscheids des Derivate-Ausschusses werden wohl keine Kreditversicherungen an Investoren ausgezahlt.

In Zusammenhang mit der Schieflage der Großbank Credit Suisse werden wohl keine Kreditversicherungen an Investoren ausgezahlt. Der Derivate-Ausschuss Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) kam eigenen Angaben vom Montag zufolge zum Schluss, dass in dem Fall kein Konkursereignis eingetreten sei. Im Rahmen der Notübernahme des Schweizer Instituts durch den Rivalen UBS hatte die Schweizer Finanzmarktaufsicht im März sogenannte AT1-Anleihen für wertlos erklärt.

Dieser Schritt wurde von vielen Anleger kritisiert. Der Derivate-Ausschuss reagierte mit dem Entscheid vom Montag auf die Anfrage eines Investors. Zu einer Auszahlung der Kreditausfallversicherungen kommt es nur, wenn der Ausschuss entscheidet, dass ein Kreditereignis eingetreten ist.

