Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Was Sie heute wissen sollten

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Rendi-Wagner vor Abgang aus der Politik: Die SPÖ-Mitgliederbefragung ist geschlagen, dennoch bleibt offen, wer künftig die österreichische Sozialdemokratie anführt. Andreas Babler könnte am Parteitag kommende Woche gegen Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil antreten. Fix scheint das Aus von Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner. Sie dürfte sich heute bei eine Peressekonferenz aus der Politik zurückziehen.

Der Streit ums US-Budget geht weiter: Gespräche zwischen dem Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Kevin McCarthy und US-Präsident Joe Biden bleiben ergebnislos. Die Zeit drängt: Den USA drohen ohne eine Einigung ab Juni die Zahlungsunfähigkeit. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen: Die Republikaner verlangen weniger Ausgaben, schreibt Elisabeth Postl in New York. Mehr dazu.

Sophie Karmasin droht Haft: Am Dienstag dürfte der Prozess gegen die Ex-Familienministerin wegen schweren Betrugs sowie Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen zu Ende gehen. Sollte es zu Schuldsprüchen kommen, droht der Angeklagten bis zu drei Jahre Haft, wobei Karmasin die U-Haft auf die Strafe anzurechnen wäre. Hellin Jankowski wird live aus dem Gericht berichten.

Wien ist weltweite Kongressstadt Nummer Eins: Seit der Coronapandemie trug Wien 70 Prozent aller Kongresse ab (162), zeigt eine Aufstellung der International Congress and Convention Association (ICCA). Hinter der Bundeshauptstadt folgten Lissabon und Paris.

Waffenruhe im Sudan gescheitert: Nur Minuten nach dem Beginn eines ausgehandelten Waffenstillstands im Sudan am Montag haben Augenzeugen von Luftangriffen und Zusammenstößen berichtet. Der von den USA und Saudi-Arabien vermittelte siebentägige Waffenstillstand hatte am Montag um 21.45 Uhr begonnen.

„Herr Scholz, wie können Sie es wagen?“ Das fragen Klima-Schutz-Aktivisten der Letzten Generation den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Der SPD-Politiker hatte die Klebeaktionen im Gespräch mit Schülern als "völlig bekloppt" abgekanzelt. "Herr Scholz, wie können Sie es wagen, sich vor die Kinder zu stellen, deren Zukunft Sie gerade vernichten und davon zu sprechen, dass Sie Protest gegen Ihre zerstörerische Politik 'völlig bekloppt' finden?", erklärten sie.

Haben sich Nehammer und Karner wirklich täuschen lassen? Diese Frage stellt Wolfgang Böhm in der Morgenglosse. Warum sonst hätten der österreichische Bundeskanzler und der Innenminister mit Ungarns Premier Viktor Orbán in Sachen Migrationspolitik kooperieren sollen? Mehr dazu.