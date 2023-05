Kate picknickt mit Kindern bei Chelsea Flower Show

(c) Getty Images (WPA Pool)

Prinzessin Kate beim Picknick. (c) Getty Images (WPA Pool)

Die Chelsea Flower Show wurde eingeleitet von einem Picknick mit Kindern und einem royalen Rundgang durch die Schau.

Zum Start der Chelsea Flower Show, der jährlichen Londoner Gartenschau, hat Prinzessin Kate Kinder beim Picknicken auf dem Gelände überrascht. Wie der Palast mitteilte, waren erstmals Schulkinder zum Picknick geladen, bevor die weltberühmte Gartenschau öffnet.

Die Prinzessin von Wales setzt sich schon lange dafür ein, Kindern die Natur und das Gärtnern näherzubringen. Die Picknick-Initiative, die im Rahmen der Kampagne der Royal Horticultural Society (RHS) für Schulgartenarbeit stattfand, sollte dazu beitragen. Zusammengekommen sind Kinder aus zehn Schulen. Die Idee dazu stammt britischen Medienberichten zufolge von der Prinzessin selbst. Schon 2019, als ihr Garten "Back to Nature Garden" in Chelsea ausgestellt wurde, plädierte sie für den Einbezug von Kindern in die Chelsea Flower Show. Das Herzstück ihres Projekts war damals ein Baumhaus, auch ein Schaukelstuhl, ein hohler Baumstamm und Trittsteine luden Kinder zum Spielen ein.

Picknick und Vorgeschmack

Beim Picknicken trug Kate ein kräftig pinkes Kleid des britischen Labels ME+EM. Sie trug es schon 2021 bei einem Treffen mit einem fünfjährigen Krebsüberlebenden im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh.

Kate begibt sich mit Schulkindern auf Entdeckungstour durch die Gärten. (c) Getty Images (WPA Pool)

Wenig später besuchten auch König Charles und Königin Camilla das Gelände, es ist die erste Gartenschau ohne Königin Elizabeth II (letztes Jahr besuchte die Queen die Gartenschau im Golf-Buggy). Wenig überraschend also, dass heuer eine Handvoll Hommagen an die Queen zu sehen sein werden, etwa eine lebensgroße Formschnittausstellung ihres geliebten Ponys Emma im Großen Pavillon.

Queen Camilla inspiziert die Pflanzen genau. (c) Getty Images (WPA Pool)

Auch die Lieblingspflanzen des Königs, die Clematis 'Duchess of Cornwall', Lupinen und Geranien, werden bei der Chelsea Flower Show zu sehen sein. Zu den Höhepunkten gehören Kamassien, die auf den Wiesen vor dem Highgrove House gepflanzt wurden, sowie eine Bronzestatue des Königs.

