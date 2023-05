Krise in Rot: Wie geht's den Sozialisten im Rest Europas?

Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im EU-Parlament schrumpft. Was sind die Gründe für den Vertrauens- und Stimmverlust der Roten und was heißt das für die EU-Wahlen in exakt einem Jahr? Antworten gibt Wolfgang Böhm aus dem EU-Ressort der "Presse“.,

Nur mehr sechs von 27 EU-Mitgliedstaaten haben einen sozialdemokratischen Regierungschef oder eine Chefin. Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im EU-Parlament schrumpft, ganz ähnlich geht es auch der Fraktion der Christdemokraten. Was sind die Gründe für den Vertrauens- und Stimmverlust der Roten und was heißt das für die EU-Wahlen von 6. bis 9. Juni 2024?

Gast: Wolfgang Böhm

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Olsacher

Mehr zum Thema:

