Podiumsdiskussion Fachkräfte und Zukunft der Lehre

Heute, Dienstag 23.5.23 um 18.30 diskutiert ein hochkarätiges Podium unter Moderation der „Presse“ über den Fachkräftemangel und die Zukunft der Lehre in Österreich.

Um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten, braucht es viele Fachkräfte. Die Fachkräfte von morgen sind die Lehrlinge von heute. Es gilt also, mehr junge Leute in eine Lehre zu bringen, denn diese ist ein Sprungbrett in Beruf und Karriere.

Welche Lehrstellen sind am beliebtesten? Wo herrscht Nachholbedarf, wo fehlen die Lehrlinge und demnach auch die Fachkräfte am meisten? Was hat es mit den Green Jobs auf sich? Und wie kann man die Lehre insgesamt attraktivieren?

Darüber diskutieren:

Lukas Mandl, Abgeordneter zum Europäischen Parlament

Amelie Groß, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich

Karin Probst, HR-Director McDonalds Österreich

Mario Derntl, Geschäftsführer Zukunft.Lehre Österreich

Durch den Abend führt Jeannine Hierländer, stellvertretende Ressortleiterin Die Presse Economist.

Die Veranstaltung findet am 23.5. um 18.30 in den Clubräumen der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft (Stallburggasse 2, Mezzanin, 1010 Wien) statt. Einlass ist ab 18.00. Die Diskussion wird außerdem auf hier gestreamt.