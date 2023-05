Die Männer (und Frauen) hinter Hans Peter Doskozil

Im Umfeld des siegreichen burgenländischen Landeshauptmanns tummelten sich zuletzt auch zwei bekannte PR-Berater.

Nein, er habe keinen PR-Auftrag von Hans Peter Doskozil gehabt, sagt Josef Kalina, PR-Berater. Er habe lediglich die Schlüsse aus gemeinsam mit dem Meinungsforscher Peter Hajek durchgeführten Umfragen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Der Kern von diesen lautet: Nur Hans Peter Doskozil gelinge es, Wähler rechts der Mitte, türkise Wähler, blaue Wähler, Nichtwähler, anzusprechen.

Kalina machte aber, wenn man so will, Stimmung für Hans Peter Doskozil, vorzugsweise auf Twitter, auch im Fernsehen. Denn dieser liegt schon auch politisch-ideologisch auf der Wellenlänge des früheren SPÖ-Bundesgeschäftsführers und Kanzlersprechers. Man könnte Doskozil und Kalina als pragmatische Sozialdemokraten bezeichnen. Oder auch als rechte Sozialdemokraten. Eine Zuschreibung, die beide aber nicht goutieren. „Dem Versuch, Doskozil in ein rechtes Eck zu stellen, habe ich schon etwas entgegenzusetzen versucht“, sagt Kalina.

Auf der kleinen Wahlparty des Teams Doskozil im Eisenstädter Landhaus war am Montagabend auch ein anderer bekannter PR-Berater aufgetaucht: