Schottenring: Wenn Blade Runner in Wien U-Bahn fährt

(c) Wolfgang Freitag

Architektur mit Happy End: Aufgang von der U2 zur U4 . . . (c) Wolfgang Freitag

Auf der Suche nach der schönsten U-Bahn-Station: eine Onlinedebatte mit Überraschungen.

Nicht alles, was sich im Netz der Netze tut, ist wert, bemerkt zu werden. Und doch, wie viel an Anregungen und Informationen, die anderweitig nicht zu haben wären, verdanken wir den digitalen Datenwelten. Beispielsweise dort, wo (registrierte) Nutzer in einen (folglich zivilisierten) Diskurs eintreten.

Jüngst etwa entspann sich in der Wien-Abteilung der Onlineplattform Reddit eine launige Diskussion rund um die Frage, welche der hiesigen U-Bahn-Stationen wohl die schönste sei. Gewiss, Otto Wagners Stationsgebäude sind in solchen Debatten als Favoriten von vornherein gesetzt; aber wer hätte gedacht, dass sogar die U6-Station Thaliastraße mit ihrem herben End-1970er-Flair eine Fangemeinde hat? Oder dass die U3-Station Volkstheater besondere Wertschätzung erfährt, und zwar nicht nur des dort befindlichen Monumentalmosaiks von Anton Lehmden wegen, sondern ganz grundsätzlich ob ihrer offenen Geräumigkeit?