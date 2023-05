Prater: Wo die älteste Brücke Wiens 150. Geburtstag feiert

Neun Brückenmeter unweit der Hauptallee: der Konstantinsteg. Oder: Groß sein ist nicht alles.

Groß sein ist nicht alles. Das erfahren nicht zuletzt jene, die sich in die engen Sitzreihen älterer Theater oder Konzerthäuser quetschen – oder in den Urlaub fliegen. „Small“ mag zwar nicht notwendigerweise „beautiful“ sein, in nicht wenigen Lebenslagen hilfreich ist es allemal. Etwa auch dann, wenn es gilt, unauffällig die Zeiten zu überdauern.

150 Jahre alt wird sie dieser Tage, die älteste Brücke Wiens, und dass sie ein so ansehnliches Alter erreicht hat, ist gewiss nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass sie kaum neun Meter zu überspannen hat. Wie viele ihrer größeren, prächtigeren Zeitgenossinnen sind mittlerweile längst nur mehr in Erinnerungsbüchern zu finden! Die Kaiser-Franz-Josephs-Brücke beispielsweise, 1874 eröffnet, musste schon 1923 durch eine erste Floridsdorfer Brücke ersetzt werden, die Kronprinz-Rudolf-Brücke, 1876 eingeweiht, wich 1937 jener Reichsbrücke, die mittlerweile ihrerseits seit 47 Jahren Geschichte ist. Von Kriegszerstörungen sonder Zahl gar nicht zu reden.