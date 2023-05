Die Politik als effizienter Wachstumskiller

Die Energieeffizienzgesetze, wie sie etwa in Deutschland und Österreich heuer noch beschlossen werden sollen, seien „Wachstumskiller“, meint der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest.

Ökonomen warnen vor der Fortsetzung einer planlosen Klimapolitik.

Während radikale Degrowth-Propheten von klimatechnisch notwendigen drastischen Einschränkungen für die Bevölkerung lediglich theoretisieren, sind EU-Länder schon dabei, solche Verarmungsstrategien tatsächlich in Gesetze zu gießen: Die Energieeffizienzgesetze, wie sie etwa in Deutschland und Österreich heuer noch beschlossen werden sollen, seien „Wachstumskiller“, meint der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, in einem neulich veröffentlichten Papier.

Nicht, weil die Verbesserung der Energieeffizienz nicht dringend notwendig wäre. Sondern weil hier wieder einmal „Gold Plating“, also die Übererfüllung von Vorgaben, die dann nicht eingehalten werden können, betrieben wird.