Zu teure Bank-Konditionen für den Staat?

Die Republik bringt der Bawag viel Geschäft. 2022 übertraf der Zahlungsverkehr des Bundes die 300-Milliarden-Euro-Marke. Gebühren in Millionenhöhe sorgen im Parlament für hochgezogene Augenbrauen.

Schulden, Coronahilfen, Energiebonus oder Beamtengehälter. Der Staat muss einen gewaltigen Zahlungsverkehr abwickeln. Dafür nimmt er die Dienste der Bawag P.S.K. in Anspruch. Der Bank kommt damit ein ganz besonderer Status zu, dessen Ursprung in einer rund 125 Jahre alten Tradition liegt. Bei ihr haben alle Behörden und Ministerien Konten. Über diese laufen nicht nur großvolumige Zahlungsströme der öffentlichen Hand, sondern auch die Überweisungen von Pensionen, Studienbeihilfen, Arbeitslosengeldern oder Sozialhilfen. Einst erledigte das die staatliche Postsparkasse (P.S.K.). Diese wurde aber 2000 von der Bawag übernommen. Die Bank für Arbeit und Wirtschaft AG war damals noch in Gewerkschaftshand. Somit wurde der inzwischen börsenotierte Konzern, der seit 2007 mehrheitlich dem US-Hedgefonds Cerberus gehört, Hausbank der Republik.

Den Automatismus und ob er sich je ändern würde hinterfragten die Neos in einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Seiner Beantwortung zufolge wurden die Vereinbarungen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs des Bundes mit der Bawag P.S.K. „auf unbestimmte Zeit“ abgeschlossen. Eine offene Ausschreibung dafür gab es nie. „Die Selbstverständlichkeit, mit der man im Bundesfinanzministerium die Bawag P.S.K. als Rechtsnachfolgerin der Postsparkasse sieht, wird einem marktwirtschaftlichen Verständnis nicht gerecht“, sagt Neos-Abgeordneter Gerald Loacker zur „Presse“. Er fordert eine Ausschreibung des Bankgeschäfts. „Eigentlich müsste gerade das Bundesfinanzministerium ein großes Interesse an einer Vergabe an einen Bestbieter auf einem freien Markt haben.“

Die Bankkonditionen sind für den Steuerzahler nicht unerheblich. Gerade angesichts der hohen Schulden fallen Zinsen und Gebühren ins Gewicht. Wie sehr, ergab sich nun aus Brunners Aussagen.