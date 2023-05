Influencer helfen gegen Extremismus

In einem neuen Projekt zu Extremismusprävention holt Wien Influencer an Bord. Doch warum spricht man Themen wie Islamismus/Rechtsextremismus nicht offensiver an?

Jugendliche haben Fragen. Etwa: Ist es haram zu rauchen? Oder extremer: Wie kann man wie ein Salafist leben? Bei all diesen Fragen findet man Antworten im Netz und auf Social Media. Tendenz: stark steigend. Doch jene, die Antworten geben, sind meist keine gemäßigten Stimmen, sondern Extremisten, die mit anfangs eher lebensnahen Themen Jugendliche in ihre Bann ziehen.

Nur um später mit Antworten à la: „Der Islam hat keinen Platz in Europa“ eine Gesellschaft zu spalten. In der Stadt Wien will man jetzt mit einem Präventionsprojekt etwas dagegen tun: noch bevor Jugendliche radikale Ansichten übernehmen – und zwar in jeder Hinsicht, sei es „radikal religiös oder links- oder rechtsextrem“ sagt Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) bei der Präsentation.

Basis des Projekts ist eine Studie von Extremismusforscher Nicolas Stockhammer, der für die Stadt Wien im Anschluss an den Terroranschlag 2020 eine Studie durchführte. Darin empfiehlt er, durch alternative Erzählungen extremistischen Tendenzen wie Rechts- und Linksextremismus, Antisemitismus, Staatsverweigerer, Islamismus oder Jihadismus entgegenzuwirken.

Ein Tschetschene und ein Polizist über Polizeigewalt

Das „Wir alle sind Wien“-Pilotprojekt, soll nun im Herbst starten und an 10 Mittelschulen und Berufsschulen stattfinden. In Treffen vor Ort sowie Online-Workshops sollen verschiedene Themen diskutiert und erarbeitet werden. Mit Menschen, die die Sprache der Jugendlichen sprechen.

Unterstützung holt man sich dafür bei bekannten Influencern. Die Rapperin Schwesta Ebra soll mit den Jugendlichen Fragen zum Thema „Homophobie/Sexismus“ erarbeiten. Das TikTok-Duo „Cop & Che“, bestehend aus dem 59-jährigen Grätzelpolizisten Uwe und dem 23-jährigen Tschetschenen Ahmad, wird sich um Fragen zum Thema „Polizeigewalt“ kümmern.

Weiters sollen die Themenblöcke „Rassismus allgemein“ sowie „Antisemitismus/Rassismus gegen Muslime“ behandelt werden. Für letzteres hat man einen muslimischen Seelsorger gepaart mit einem jungen jüdischen Aktivisten gefunden. „Ein Thema ist noch offen, das wir mit den jugendlichen gemeinsam erarbeiten werden“, sagt Verena Fabris, Leiterin der Beratungsstelle Extremismus, die das Projekt umsetzt. Die Idee, in Schulen zu gehen, kam auch daher, weil rund 15 Prozent der Personen, die sich an die Beratungsstelle wenden, Lehrer sind. Bei rund 40 Prozent der Anfragen handelt es sich um den Bereich Islamismus/Jihadismus, gefolgt von rund 25 Prozent Rechtsextremismus, erzählt Fabris während der Präsentation. Umso verwunderlicher, dass für beide Bereiche kein eigenes Modul erarbeitet wird.

Besser nicht darüber reden?

Fabris erklärt das damit, dass es sich um ein niederschwelliges Präventionsprojekt handle. Der Sinn sei es, „alternative und positive Erzählungen“ zu schaffen. Nicht Dinge schlecht zu reden. Themen wie Homophobie, Ideologien der Ungleichheit (etwa Muslime sind weniger wert als andere, oder Weiße sind mehr wert als Schwarze) „finden sich in jeder extremen Gruppierung.“ Islamismus und Rechtsextremismus würden daher in die einzelne Module (etwa auch durch den muslimischen Seelsorger) hineinspielen. Nachsatz: Es sei auch nicht sinnvoll, gewisse Themen direkt anzusprechen und etwa Workshops zum Thema Jihadismus zu machen, „weil es solche Gruppen nur noch interessanter macht“.

Doch ist dem wirklich so? Nicolas Stockhammer konzentriert sich in der Conclusio seiner Studie jedenfalls auf den jihadistischen Extremismus. Er empfiehlt „alternative Erzählungen zu implementieren, die auf eine nachhaltige Stärkung des demokratischen Rechtsstaates abzielen und Grundwerte wie Pluralismus, (Chancen-) Gleichheit aber vor allem Freiheit hochhalten.“ Als Beispiel nennt er das Projekt „Jamal al-Khatib“, das einen jungen Aussteiger aus der jihadistischen Szene in Wien begleitet. Auch eine Erweiterung dieser alternativen Erzählungen auf das rechtsextreme Spektrum empfiehlt Stockhammer.

Das Projekt soll laut Wiederkehr jedenfalls evaluiert werden. Ist es erfolgreich, wird es auf andere Schulen ausgerollt.