Die Gründe für Italiens Naturkatastrophen

Aufräumarbeiten in der Ortschaft Castel Bolognese in der mittelitalienischen Emilia-Romagna nach den heftigen Regenfällen und Erdrutschen.

Aufräumarbeiten in der Ortschaft Castel Bolognese in der mittelitalienischen Emilia-Romagna nach den heftigen Regenfällen und Erdrutschen.

Ursachen für die massiven Überschwemmungen und Erdrutsche der vergangenen Tage sind der Klimawandel – und die Versäumnisse der Regierung.

Italien kämpft weiter mit den Folgen der schweren Überschwemmungen und Erdrutsche, die die Regionen Emilia-Romagna und Marche zuletzt heimgesucht haben. 14 Menschen sind ums Leben gekommen, Zehntausende mussten ihr Zuhause verlassen. Und obwohl die Situation seit Tagen andauert, gibt es nicht überall Entwarnung: In der Gemeinde Conselice in der Provinz Ravenna steht das Wasser weiter einen halben Meter hoch in den Straßen und fließt nicht ab. Andernorts entspannt sich die Situation langsam.

Doch was sind die Ursachen für die Katastrophe? Unumstritten ist, dass ein Grund für die Extremwetterlage der Klimawandel ist. So fiel in zwei Wochen mancherorts mehr als die Hälfe des Regens, der normalerweise in einem ganzen Jahr fällt. Und zuvor hatte es schon heftig geschüttet. Der Regen traf auf Böden, die vor den ersten Regenfällen teils ausgetrocknet und daher unfähig gewesen waren, die Wassermassen aufzunehmen. Bei darauffolgenden Unwettern waren die Böden völlig übersättigt. Als Folge traten mehr als 20 Flüsse über die Ufer, überschwemmten Häuser, Felder, Straßen, rissen Teile von ihnen bis ins Meer mit.