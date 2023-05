Indien provoziert mit G20-Gipfel in Kaschmir

Mit dem Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer in Kaschmir versucht Indien den lokalen Tourismus zu fördern. Doch die Wahl des Austragungsorts erbost China. Es bleibt der Veranstaltung fern.

Am Flughafen von Srinagar wartet der erste G20-Stand. Draußen lächelt der indische Premierminister, Narendra Modi (BJP), von den Plakaten, über ihm strahlt der blaue Himmel. „Paradies auf Erden“ wird Srinagar in diesen Tagen wieder gern genannt, doch es ist ein Paradies mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, selbst für den indischen Teil Kaschmirs. Paramilitärs sind im Stadtbild präsent, Straßen in der Nähe des Veranstaltungsorts am ikonischen Dal Lake sind tagsüber gesperrt. Denn Delhi lädt im Rahmen seiner G20-Präsidentschaft von 22. bis 24. Mai Vertreter der führenden Wirtschaftsmächte zum dritten Tourismus-Treffen nach Srinagar ein.

Indiens G20-Präsidentschaft geht im Herbst zu Ende. Unter den 200 Veranstaltungen stechen zwei besonders hervor: zum einen das kürzliche Technologie-Treffen in Arunachal Pradesh, das China ausließ, da es dieses Gebiet beansprucht, und zum anderen das Treffen in Srinagar, der Sommerhauptstadt des indischen Kaschmirs. Die Austragung in beiden Orten wurden von Indiens Nachbarländern kritisiert. Letztere vor allem von Erzrivalen Pakistan. China stimmte mit ein.