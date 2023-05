Zensur für Michelangelo: Sein David ist zu nackt – und er isst Pizza!

Neue Prüderie: Ein Plakat mit Michelangelos Skulptur darf nicht in Glasgows U-Bahn hängen. Darüber staunt die Welt. Aber was ist mit der Zweckentfremdung von Kunstwerken für plumpe Werbung?

Noch italienischer geht es nicht“, steht auf dem Plakat. Darüber prangt David, wie Gott ihn schuf und Michelangelo ihn aus einem Block Carraramarmor meißelte. Nun ja, nicht ganz: In seiner Linken hält der biblische Held statt der Steinschleuder, mit der er gleich Goliath niederstrecken wird, eine Pizzaschnitte. Damit warb ein italienisches Restaurant in der U-Bahn von Glasgow. Doch die Agentur, die diese Werbeflächen vermietet, verbot die Darstellung wegen unzüchtiger Nacktheit. Das Lokal bot an, das Gemächt des Jünglings durch Aufkleber mit der italienischen Flagge zu verdecken. Die Sticker waren der Agentur zu klein. Am Ende musste der Wirt die Plakate auf eigene Kosten nachdrucken – auf dem neuen Sujet ist die Figur statt bei den Knien bei der Hüfte abgeschnitten. Lachhaft?