Inspektion der Speichertanks, in denen Tepco kontaminiertes Meerwasser verwahrt. (c) EPA (JAPAN NUCLEAR REGULATION AUTHORITY / HANDOUT)

Im Lichte der Ukrainekrise drängt Japan zurück zur Atomkraft. Doch eine Serie an Pannen, Sicherheitslücken und Missgeschicke beim Fukushima-Betreiber Tepco verzögern das nukleare Revival.

Zwölf Jahre nach dem verheerenden Atomunglück von Fukushima will Japan wieder mehr Kernkraft wagen. Die europäische Gaspreiskrise und der Ukrainekrieg drängten die Politiker des Inselstaates zum nuklearen Comeback, um die Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten zu verringern. Doch das gestaltet sich schwieriger, als viele gedacht hatten.

So will der frühere Fukushima-Betreiber Tokyo Electric Power Company (Tepco) unter anderem das weltgrößte Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa mit diesem Sommer wieder in Betrieb nehmen. Der Schritt würde dem Unternehmen immmerhin ein jährliches Plus von knapp einer Milliarde Dollar sichern. Ein nachlässiger Mitarbeiter könnte diesen Plan jedoch vorerst vereitelt haben.

Schwerwiegende Sicherheitsmängel

Der Tepco-Angestellte wollte nach einigen Tagen im Homeoffice zurück ins Büro, platzierte einen Stapel wichtiger Dokumente des Unternehmens auf sein Autodach, stieg ein - und fuhr los. Die Panne fiel erst auf, nachdem aufmerksame Anrainer einige Zettel aufgesammelt und den Fund der Polizei gemeldet hatten. Immer noch fehlen 38 Seiten, die das Unternehmen eigentlich nie hätten verlassen sollen.

Für sich genommen ist das Missgeschick keine Tragödie, doch es ist nur der letzte Zwischenfall in einer ganzen Serie an Pannen und Sicherheitslücken, die das Revival der japanischen Atombranche derzeit verzögern. Der Betreiber Tepco kam schon nach dem Unglück in Fukushima stark unter Beschuss. Schwerwiegende Fehler und mangelnde Vorbereitung seitens des Unternehmens hätten es erst möglich gemacht, dass die Flutwelle eine derartige atomare Katastrophe ausgelöst hatte, urteilten die Behörden damals.

Kraftwerk als Ziel für Terroristen

Vor zwei Jahren fanden sie neuerlich grobe Sicherheitslücken, die das Kraftwerk zum Ziel für Terroristen machen könnten, wie der Regulator warnte. So konnten die Prüfer etwa an 16 Stellen unauthorisiert in das Kraftwerk eindringen. Und erst vergangene Woche hatten die japanischen Behörden die politisch an sich erwünschte Genehmigung für die Wiederinbetriebnahme von Kashiwazaki-Kariwa erneut wegen inadäquater Sicherheitsmaßnahmen hinausgezögert. Die jüngste Panne könnte der letzte Tropfen sein, der aus dem vorläufigen Nein der Behörde ein dauerhaftes macht.

Tepco gelobte - wieder einmal - umgehend Besserung. Der betreffende Mitarbeiter und dessen Manager seien jedenfalls bereits verwarnt worden, teilte das Unternehmen mit.