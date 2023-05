Bundesweite Razzia gegen "Letzte Generation" in Deutschland

Unterstützer der "Letzten Generation" blockieren die Stadtautobahn A100 in Berlin. (Archivbild)

Unterstützer der "Letzten Generation" blockieren die Stadtautobahn A100 in Berlin. (Archivbild) REUTERS

Gegen Klimaaktivisten der „Letzten Generation" läuft eine bundesweite Razzia. Ihnen wird vorgeworfen, eine „kriminelle Vereinigung" gebildet bzw. unterstützt zu haben.

Beamte der deutschen Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen seit dem frühen Morgen Objekte der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation". Dabei seien 15 Objekte durchsucht und zur Sicherung von Vermögenswerten zwei Konten beschlagnahmt und ein Vermögensarrest vollstreckt worden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) am Mittwochmorgen mit. Nach zahlreichen Strafanzeigen aus der Bevölkerung habe die Generalstaatsanwaltschaft München ein Ermittlungsverfahren gegen sieben Beschuldigte im Alter von 22 bis 38 Jahren eingeleitet. Ihnen werde die Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Festgenommen worden sei bislang niemand.

Den Beschuldigten wird den Angaben zufolge zur Last gelegt,

eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten für

die "Letzte Generation" organisiert, diese über deren Homepage

beworben und dadurch einen Betrag von mindestens 1,4 Millionen

Euro an Spendengeldern eingesammelt zu haben. Zwei Beschuldigte

der Aktivistengruppe würden zudem verdächtigt, im April

vergangenen Jahres die Öl-Pipeline Triest-Ingolstadt sabotiert

zu haben, die als kritische Infrastruktur in Bayern gilt.

Durchsuchungen in sieben Bundesländern

Die Durchsuchungen fanden in Hessen, Hamburg, Sachsen-Anhalt,

Sachsen, Bayern, Berlin und Schleswig-Holstein statt. Das

Ermittlungsverfahren führte die Bayerische Zentralstelle zur

Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der

Generalstaatsanwaltschaft München.

(Reuters)