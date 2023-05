Chinas oberster Epidemiologe prognostiziert neue Covid-Welle

Zhong Nanshan bei einer Rede im Nationalen Volkskongress in Peking.

Zhong Nanshan bei einer Rede im Nationalen Volkskongress in Peking. REUTERS

Zhong Nanshan rechnet Ende Juni mit 65 Millionen Infektionen pro Woche. Zwei neue Impfungen sollen auch gegen die extrem ansteckende neue Variante XBB 2.3 helfen.

China steht eine neue Coronawelle bevor, sagt der führende Regierungsberater und renommierte Epidemiologe Zhong Nanshan. Er rechnet zu ihrem Höhepunkt mit 65 Millionen Infektionen pro Woche in dem 1,4-Milliarden-Einwohner-Land (in Österreich waren es zu Spitzenzeiten 350.000 offiziell gemeldete Neuinfektionen pro Woche). Ende Mai sei mit einer kleinen Infektionsspitze von etwa 40 Millionen neuen Ansteckungen wöchentlich zu rechnen.

Mit einer Überlastung der Spitäler rechneten die Experten für respiratorische Infekte bei einer Konferenz im südchinesischen Kanton aber nicht. Sie appellierten aber vor allem an vulnerable Gruppen, sich impfen zu lassen. China will schon bald Impfungen gegen die in China vorherrschende XBB-Variante auf den Markt bringen. Sie sollen auch gegen die sich derzeit weltweit rasant ausbreitende Variante XBB 2.3 wirken.

WHO stellt XBB 2.3 unter Beobachtung

Die Weltgesundheitsorganisation stellte XBB 2.3 Mitte Mai unter Beobachtung. Wissenschafter nennen die Virus-Untergruppe nach einem Stern auch Acrux. Die XBB-Familie besteht aus mehreren Unter-Varianten, die alle ansteckender sind als die auch in Österreich lange dominierenden Omikron-Varianten BA.5 und BA.2. Die WHO hatte in der Corona-Pandemie vor Kurzem die höchste Alarmstufe, den internationalen Gesundheitsnotstand, für beendet erklärt. Gleichwohl warnen Gesundheitsexperten, dass die Viren weiter zirkulierten, sich veränderten und neue Bedrohungen hervorbringen könnten und deshalb unbedingt überwacht werden müssten.

Die Regierung hatte Anfang Dezember ihre strikte Null-Covid-Strategie mit Lockdowns, Zwangsquarantäne und Massentests abrupt aufgegeben und die Pandemie im Februar für beendet erklärt. Ein genaues Bild von der massiven Corona-Welle, die darauf folgte, gab es nicht. Auch Angaben zur Gesamtzahl der Toten wurden nicht veröffentlicht, während Krematorien kaum nachkamen, die Opfer einzuäschern. Nach wie vor sind offizielle chinesische Angaben über Covid-19-Infektionen mit Vorsicht zu genießen.