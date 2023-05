Rund 330.000 Kunden erhalten einen Rabatt in Form eines Gratis-Monats. Die Preissenkung betrage ab Juli somit 27 Prozent.

Die Energie Steiermark wird den Strompreis ab Juli nicht nur um 20 Prozent, sondern mit einem "Treuerabatt" um 27 Prozent senken, kündigte der Landesenergieversorger am Mittwoch an. Der Preis pro Kilowattstunde beträgt dann 22,72 Cent brutto. Die zusätzlichen sieben Prozent werden in Form eines Gratis-Monats vergeben, den auch Landwirte und Gewerbekunden erhalten werden. Rund 330.000 Kunden sind betroffen.

Die jährliche Gesamtersparnis für Haushaltskunden liegt damit - abhängig vom jeweiligen Heizsystem (Erdgas oder Wärmepumpe) - bei bis zu 670 Euro pro Jahr, rechnete die Energie Steiermark vor. Die Senkung sei unter anderem auch ein "Ergebnis konstruktiver Gespräche mit der Arbeiterkammer Steiermark". Man übernehme damit österreichweit eine Vorreiter-Rolle ein und gebe die Vorteile aus einem günstigeren Markt-Umfeld weiter, so Vorstand Christian Purrer. Die Energie Steiermark habe als einziges Landesenergie-Unternehmen mit 1. Mai auch die Preise für Erdgas um 34 Prozent gesenkt.

(APA)