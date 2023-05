Pfingstdialog Steiermark 2023

Die seit 2005 auf Schloss Seggau stattfindenden Pfingstdialoge „Geist & Gegenwart“ reflektieren Herausforderungen und Problemstellungen Europas und wollen – auch mit jeweiligen Erklärungen und Publikationen – zu einem nachhaltigen Zukunftsdialog beitragen.

Es ist stets auch eine Standortbestimmung des „Projekts Europa“, seiner Chancen, Hoffnungen, aber auch Gefährdungen und Probleme, seiner Entwicklungen und Herausforderungen.

Das diesjährige Generalthema lautet: „The European Way of Life. Anspruch und Wirklichkeit“. Welche Schritte muss Europa angesichts multipler Krisen - Ukraine, Energie, Pandemie, Klima, Migration, drohende Stagflation und Herausforderungen durch Populismus, Fundamentalismus und Extremismus – setzen, um den European Way of Life für die Zukunft sichern zu können?

„Die Presse“ ist Medienpartner der Veranstaltung und begleitet sie via Livestream.