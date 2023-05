Salzburgs neue Landesregierung wird schwarz-blau

Die Verhandlungen zwischen ÖVP und FPÖ sind abgeschlossen. Die neue Landesregierung soll der Öffentlichkeit am Freitag präsentiert werden.

Nach drei Wochen der Koalitionsverhandlungen steht die Eignung zwischen Salzburgs bisherigen und künftigen Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek: Man wird in den kommenden Jahren miteinander das Land anführen. Wie genau, folglich mit welcher Schwerpunktsetzung und welchem Team soll der Öffentlichkeit am Freitag präsentiert werden.

"Es gibt ein Verhandlungsergebnis. Und das werden wir nun unseren Parteigremien präsentieren und die Zustimmung einholen", sagte der Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), Christian Pucher. Über die inhaltlichen Einzelheiten und die genaue Ressortverteilung vereinbarten die beiden Parteien - wie schon während der Verhandlungen - vorerst Stillschweigen. "Jetzt sind die Gremien am Zug. Wir können ihnen ja nicht über die Medien das Verhandlungsergebnis ausrichten", so Pucher.

Das ÖVP-Präsidium trifft sich am Donnerstagabend, bei der FPÖ tagen Landesparteileitung und Landesparteivorstand nacheinander ebenfalls Donnerstagabend, sagte der freiheitliche Klubdirektor Dom Kamper. Eine Präsentation des Koalitionspakts ist für Freitag, voraussichtlich um 10 Uhr, angekündigt.

Wie die Regierung aufgenommen wird, bleibt abzuwarte: Gegen Ende der Verhandlungen nahm der Protest an einer möglichen schwarz-blauen Koalition in Salzburg zu. Zuletzt gab es am 18. Mai vor der Parteizentrale der Salzburger Volkspartei eine Protestaktion gegen die Koalitionsverhandlungen.

(APA/Red.)