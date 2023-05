Häufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeit liegt im Rücken

Weltweit leiden über 619 Millionen Menschen unter Schmerzen im unteren Rücken. Insgesamt sind mehr Frauen als Männer betroffen. Risikofaktoren sind: Ergonomie des Arbeitsplatzes, Übergewicht und Rauchen.

Einer Analyse der Fachzeitschrift "The Lancet Rheumatology“ zufolge, könnten 2050 mehr als 840 Millionen Menschen weltweit unter Schmerzen im unteren Rücken leiden. Diese Beschwerden führen oft dazu, einer beruflichen Tätigkeit nur mehr eingeschränkt oder gar nicht mehr nachgehen zu können.

Am häufigsten traten die Schmerzen altersstandardisiert in Ungarn und Tschechien auf, am seltensten auf den Malediven und in Myanmar. Unabhängig von Ländern und Regionen waren in allen Altersgruppen mehr Frauen als Männer betroffen, wobei die Unterschiede zwischen den Geschlechtern ab dem Alter von 75 Jahren deutlicher ausfielen, berichtet die APA dazu.

Übergewicht und Rauchen als Risikofaktoren

Zusätzliches Risiko bilden ergonomische Faktoren am Arbeitsplatz - etwa häufiges Heben schwerer Lasten, langes Stehen oder ungünstige Sitzpositionen - sowie Übergewicht und Rauchen. Zusätzlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Tabakkonsum und chronischen Rückenschmerzen. So wird vermutet, dass die Blutgefäß-verengende Wirkung von Nikotin Arteriosklerose und damit eine schlechtere Versorgung von Knochen, Bandscheiben und Rückenmuskulatur begünstigt.

Aufgrund des erwarteten Wachstums und der Alterung der Bevölkerung prognostizieren die Forscher, dass die Zahl der Betroffenen in den nächsten drei Jahrzehnten auf rund 840 Millionen Menschen anwachsen wird: „Bis zum Jahr 2050 wird weltweit mit einem Anstieg der Gesamtzahl der Fälle von Schmerzen des unteren Rückens um 36,4 Prozent gerechnet, wobei der stärkste Anstieg in Asien und Afrika zu verzeichnen sein wird“, heißt es vonseiten der Autoren.

