Traiskirchen wird gerade eingemeindet: Rotes Wien gegen rotes Land

Das rote Wien stemmt sich gegen den Bedeutungsverlust. Die Macht geht entweder auf eine kleine entschlossene Gruppe oder auf die Länder über.

Es ist ein gern gepflegter Mythos der österreichischen Politikgeschichte – durchaus einer mit Wahrheitsgehalt: Die Konservativen in den Bundesländern hätten mit Furcht und Abscheu auf das Rote Wien geblickt, wo der Fortschritt zuhause war und der Neue Mensch geschaffen wurde, zumindest ein neues Stadtbild. Und die Genossen aus Wien hätten mit Verachtung auf das reaktionäre, hinterwäldlerische Umland geschaut.

Mittlerweile geht dieser Riss durch die SPÖ selbst, nicht erst seit heute freilich. Schon Bruno Kreisky wurde von den Bundesländern gegen den Willen der Wiener Partei durchgesetzt, die Hans Czettel zum Parteichef machen wollte. Christian Kern wurde ebenso von SPÖ-Landesorganisationen gegen den expliziten Wunsch von Wiens Bürgermeister Michael Häupl durchgesetzt.

Und auch nun lautet das Match Stadt gegen Land. Die Wiener SPÖ hat binnen zweier Tagen zwei Niederlagen erlitten. Erst wurde ihre Kandidatin Pamela Rendi-Wagner nur Dritte bei der Mitgliederbefragung, dann setzten sich Michael Ludwig und Genossen nicht mit ihrer Forderung nach einer Stichwahl durch. Die Vertreter der Bundesländer im Parteivorstand hatten das durchkreuzt. Selbst der umsichtige, um Ausgleich bemühte linke Landeshauptmann von Kärnten, Peter Kaiser, stellte sich gegen Wien.

Das Gefühl, das in den Bundesländern seit jeher vorherrscht – durchaus auch mit Wahrheitsgehalt – ist, dass sich die Wiener Genossen für den Nabel der roten Welt halten, Entscheidungen am liebsten dort im kleinen Kreis getroffen und die Bundesländerparteien dann irgendwann einmal davon informiert würden. Im Gegenzug halten die Wiener Genossen vieles, was in den Bundesländern passiert, für provinziell. Allen voran Hans Peter Doskozil. Traiskirchen hingegen wird gerade eingemeindet.

Wobei mit Andreas Babler natürlich auch nicht die Basis die Partei übernehmen würde, wie gern insinuiert wird. Das Ganze folgt eher dem klassisch revolutionären Konzept: Eine entschlossene Gruppe, ein linker Kader, versucht die Macht an sich zu reißen. Mit allen Finten und Zug zum Tor. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung einfach zu akzeptieren, kam gar nicht in Frage.

Das Parteitagsparadoxon

Jetzt entscheidet erst recht ein Parteitag. Der einzige Sinn der Mitgliederbefragung lag offenbar darin, Pamela Rendi-Wagner aus der Löwelstraße zu werfen. Eine Entscheidung auf einem Parteitag – gegen Rendi-Wagner – hatte Hans Peter Doskozil ursprünglich abgelehnt. Nun flüchtet er sich in diesen. Und noch ein Paradoxon: Das Antreten Andreas Bablers hat vermutlich Rendi-Wagner viele Stimmen aus dem linken Lager gekostet und so Doskozil den ersten Platz gesichert.

So steht der marxistisch geschulte Andreas Babler nun Hans Peter Doskozil gegenüber, der eher für eine wertkonservative Form der Sozialdemokratie steht. Was beide eint: Sie sind authentische Charaktere. Die Gefahr, von Spin Doktoren verbogen zu werden, ist bei beiden gering. Jeder ist überzeugt davon, das richtige Konzept für die Partei zu haben.

Und beide polarisieren in der eigenen Partei: viele Linke sehen in Doskozil einen tendenziell autoritären Charakter, Polizist eben. Die anderen wiederum fürchten einen utopischen Linkskurs unter Babler, der nicht finanzierbar ist und die SPÖ weit weg von Mehrheiten bei Wahlen führt.

Zwei rote Welten

Einigen kann die Partei aus heutiger Sicht keiner der beiden. Die einzige Chance ist wohl ein Erfolg bei der nächsten Nationalratswahl. Und da sind die Chancen Hans Peter Doskozils höher einzuschätzen. Das vorrangige Ziel von Babler und seinen Anhängern scheint fürs Erste ohnehin ein anderes zu sein: Aus der sozialdemokratischen Partei wieder eine einwandfrei sozialdemokratische Partei zu machen. Was immer das auch genau sein soll.

Die Genossen des roten Wien setzen auf Babler. Weil sie Doskozil verachten. Weil viele ihrer Funktionäre in den Bezirken schon jetzt zu Babler tendieren. Und weil sie glauben, dass sie Babler dann leichter handhaben können. Das kann, muss aber nicht so sein.[TIW28]