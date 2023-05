Der radikale Schwager von Italiens Premierministerin Giorgia Meloni

Landwirtschaftsminister Lollobrigida provoziert mit rassistischen Aussagen. Derzeit konzentriert sich der patriotische Kampf des Meloni-Intimus aber auf den Schutz der italienischen Küche.

Francesco Lollobrigida spricht von „italienischer Ethnie, die geschützt werden muss“. Er hat kein Problem mit dem Begriff „Bevölkerungsaustausch“, und das Wort „Rasse“ komme in der Verfassung vor, betont er. In Rom ist der Schwager der Premierministerin Giorgia Meloni Minister für „Ernährungssouveränität“, so heißt das Landwirtschaftsministerium seit der Machtübernahme der rechten Regierung im Herbst.

Ob aus Überzeugung, Taktik oder vielleicht nur aus langjähriger Tradition: Francesco Lollobrigida steht auch als Regierungsmitglied zu seiner radikalen Identität, und darin unterscheidet sich der 51-Jährige von seiner vorsichtigen Chefin. Der einstige Neofaschist lässt auch international aufhorchen, wenn er im Zusammenhang mit der Migrationskrise auf rechtsextreme, rassistische Verschwörungstheorien hindeutet.