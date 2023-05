Die fernen Munitionsziele der EU für die Ukraine

Knapp eine Viertelmillion Stück Artilleriegeschosse haben die EU-Staaten der Ukraine seit März geliefert. Ihr Ziel von einer Million ist aus mehreren Gründen schwer zu erreichen.

Schafft es die EU, der Ukraine wie versprochen binnen Jahresfrist eine Million Stück Artilleriemunition zu liefern? Die aktuelle Zwischenbilanz stimmt zumindest Josep Borrell, den Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, aus zwei Gründen sehr zuversichtlich. Nach dem Ratstreffen der Verteidigungsminister in Brüssel am Dienstag gab Borrell erstens bekannt, dass die Mitgliedstaaten in den vergangenen sechs Wochen aus ihren Arsenalen rund 220.000 Stück Artilleriemunition des Nato-Standard-Kalibers 155 Millimeter sowie rund 1300 Raketen an die ukrainischen Streitkräfte übergeben hätten.

Zweitens hätten acht von ursprünglich 24 Mitgliedstaaten ihr grundsätzliches Interesse, ein Konsortium zur Beschaffung neuer 155-Millimeter-Bestände zu bilden, bestätigt. Das ist die Voraussetzung dafür, unter Vermittlung der Europäischen Verteidigungsagentur erstmals gemeinsam Waffen zu beschaffen. Wenn die Lieferungen in diesem Rhythmus weitergingen, sagte Borrell, sei das Ein-Millionen-Ziel erreichbar.

„Sehr schwer erreichbar“