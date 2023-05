Hürde für Heumarkt-Projekt fällt

Die Stadt wird keine Umweltprüfung verlangen: Diese Entscheidung steht laut „Presse“-Information bevor. Das Bauvorhaben Michael Tojners hat den Unesco-Welterbe-Status gefährdet.

Die lange Ruhe nach dem großen Lärm findet ein Ende. Die Ruhe um ein Bauprojekt in Wien, das es geschafft hat, die Innenstadt als Unesco-Weltkulturerbe sogar mit der Streichung dieser Auszeichnung zu gefährden. Jetzt steht eine weitere wichtige Entscheidung unmittelbar bevor.

Nicht nur, dass die Stadt Wien im Herbst die Streichung von der roten Liste durch die Unesco bei einer Sitzung in Saudiarabien erwartet. Sie wird selbst nach längerem Nachdenken auch in einem Behördenverfahren tätig. Und beseitigt eine weitere Hürde für das Projekt des Investors Michael Tojner.

Instanzen-Hickhack beendet

Die Arbeiten der MA 22/Umweltschutz für einen Bescheid sind laut Informationen der „Presse“ schon sehr weit gediehen. Darin soll die umstrittene Frage beantwortet werden, ob für das Bauvorhaben vor den Toren der Wiener Innenstadt zwischen Stadtpark/Hotel Intercontinental, Eislaufverein und Konzerthaus nun eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorzunehmen ist – oder eben nicht. Die Antwort wird Nein lauten. Ein entsprechender Beschluss der Wiener Landesregierung soll nach aktuellem Plan noch vor dem Sommer erfolgen.

Viel früher, am Donnerstag, fällt eine weitere Entscheidung in der Causa. Der EuGH urteilt in einem langjährigen Instanzen-Hickhack, der mit der Frage begann, ob bei dem Projekt eine UVP durchgeführt werden muss, und mit der Frage endet, ob das UVP-Recht den europäischen Richtlinien entspricht. Im März wurden die Unklarheiten allerdings durch eine Novelle bereits bereinigt.

Das Urteil wird für die weitere Zukunft des Bauvorhabens geringe bis keine Bedeutung haben, bezieht es sich doch auf einen mittlerweile veralteten Projektentwurf. Die Debatte rund um den Heumarkt zieht sich bereits seit dem Jahr 2012, als die damalige Planungsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) den Startschuss für eine Umgestaltung des Areals gab. Anfangs war noch die Rede von 100 Meter hohen Türmen, über die Jahre schrumpfte die geplante Höhe in diversen Entwürfen aber immer weiter.

Für die Unesco-Kommission aber nicht genug: Sie beharrte weiter auf einer maximalen Höhe von 38 bis 43 Metern. Das Gebäude müsse sich zudem in das Stadtbild einfügen und an den umliegenden Gebäudehöhen orientieren, hieß es zuletzt, sonst würden „irreversible schädliche Auswirkungen“ drohen. Seit 2017 befindet sich Wien auf der roten Liste der Unesco, ein Schritt, der der Aberkennung des Weltkulturerbe-Status vorausgeht.

„Wohnscheibe“ statt Turm

Das Projekt „Heumarkt Neu“ sieht nun jedenfalls einen Neubau des Intercontinental mit einer Höhe von 48 Metern vor. Der an den Heumarkt angrenzende Trakt wird die Eisfläche zusammen mit dem Konzerthaus umschließen. Der im Kontext des Weltkulturerbes vielfach kritisierte Hochhausturm soll nun jedenfalls durch eine 56,5 Meter hohe „Wohnscheibe“ ersetzt werden, ein breiteres Gebäude mit Wohnungen für Senioren.

Wie diese Scheibe genau aussehen würde, wurde bisher nicht konkretisiert. Die neuen Maße des Projekts sind laut einem Gutachten mit dem Welterbe verträglich – obwohl die Höhe deutlich über dem von der Unesco genannten Höchstwert liegt.

Eigentlich hätte die Diskussion rund um den Weltkulturerbe-Status bereits im Sommer 2022 ihr Ende finden sollen. Eine geplante Zusammenkunft der Unesco wurde aber aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine vertagt. Die wirkliche Entscheidung fällt erst im September. Denn da entscheidet die Unesco bei einer Zusammenkunft in Riad über die Zukunft des Wiener Weltkulturerbes. Damit wäre die letzte Hürde für das Projekt beseitigt.