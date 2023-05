Auf dem Weg zur grünen Stahlerzeugung

Der Stahl- und Technologiekonzern will bis 2050 CO2-Neutralität erreichen. (c) Fotos: voestalpine

greentec steel. In Linz und Donawitz werden ab 2027 zwei Hochöfen durch zwei Elektrolichtbogenöfen ersetzt. Allein mit diesem ersten Schritt reduzieren sich die CO 2 -Emissionen in der Stahlherstellung um bis zu 30 Prozent.

Stahl prägt unseren Alltag, schließlich zählt er zu den weltweit am meisten verwendeten Werkstoffen. Und auch in puncto Nachhaltigkeit ist er aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Denn Stahl ist ohne Qualitätsverlust wiederverwertbar und äußerst langlebig. Am Ende seines Produktlebenszyklus wird er in Form von Schrott in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Zudem kann mit Hightech-Stahl beispielsweise im Automobilleichtbau, bei Kraftwerksturbinen oder bei erneuerbaren Energien wie Windkraft sechs Mal so viel Energie und damit CO 2 eingespart werden, wie in seiner Produktion entsteht.

Bei der Stahlerzeugung entsteht aktuell jedoch unvermeidlich CO 2 . Laut einer Studie der internationalen Unternehmensberatung Roland Berger zeichnet die europäische Stahlindustrie für rund vier Prozent aller CO 2 -Emissionen in Europa verantwortlich. Die Möglichkeiten für deutliche Einsparungen mit traditionellen Produktionsprozessen sind ausgeschöpft. Grüne Stahlherstellung erfordert einen grundlegenden Technologiewandel.

Die voestalpine, Österreichs einziger Rohstahlproduzent, hat mit greentec steel einen ambitionierten Stufenplan entwickelt, um ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten zu können.

Klarer Stufenplan

Im ersten Schritt plant der Stahl- und Technologiekonzern ab 2027 die bestehende, kohlebasierte Hochofentechnologie durch eine grünstrombetriebe Elektrolichtbogenofentechnologie zu ersetzen. Der Bau soll 2024 starten und drei Jahre später kann jeweils ein Elektrolichtbogenofen (Electric Arc Furnace, EAF) an den beiden Produktionsstandorten in Linz und Donawitz in Betrieb gehen. Das Investitionsvolumen dafür beträgt rund 1,5 Milliarden Euro. Mit den beiden Elektrolichtbogenöfen kann die voestalpine ab 2027 jährlich rund 2,5 Mio. Tonnen CO 2 -reduzierten Stahl produzieren, davon 1,6 Mio. Tonnen in Linz und 850.000 Tonnen in Donawitz. Ab 2030 plant die voestalpine mit der Ablöse von je einem Hochofen in Linz und

Donawitz den nächsten großen Schritt für eine langfristige klimaneutrale Stahlproduktion. Der genaue Beginn der Umsetzung ist noch abhängig von der Klärung offener Förderfragen in Österreich.

Neue Technologie

Im Gegensatz zur jetzigen Hochofen-LD-Route (Anm. Linz-Donawitz-Verfahren), bei der Koks und Kohle als Reduktionsmittel verwendet werden, kann der EAF ohne fossile Energieträger betrieben werden. Je nach Qualitätsanforderungen kommt dabei ein Mix aus Schrott, flüssigem Roheisen und HBI (Anm. Hot Briquetted Iron) zum Einsatz. Das benötigte HBI bezieht die voestalpine primär über die Direktreduktionsanlage in Texas/USA, die sich seit 2022 mehrheitlich im Besitz eines globalen Stahlproduzenten befindet. 20 Prozent gehören der voestalpine. Der Konzern hat im letzten Jahr mit dieser Beteiligung in Texas einen langfristigen Liefervertrag von jährlich 420.000 Tonnen HBI abgeschlossen. Die langfristige Rohstoffversorgung mit HBI und Schrott ist für die voestalpine ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil.

„greentec steel ist das größte Klimaschutzprogramm in Österreich. Wir können damit ab 2027 fünf Prozent der österreichweiten jährlichen CO2-Emissionen einsparen.“ Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG

Mit dem teilweisen Umstieg von der Hochofen- auf die Elektrostahlroute können bereits ab 2027 die CO 2 -Emissionen um bis zu 30 Prozent reduziert werden. Das entspricht einer Einsparung von knapp vier Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich und damit immerhin fast fünf Prozent des österreichischen CO 2 -Ausstoßes. Eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung dieser ersten großen Etappe ist jedoch die ausreichende Verfügbarkeit erneuerbarer Energie zu wirtschaftlich darstellbaren Preisen und leistungsfähige Netze. Nur so kann die internationale Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden.

Option Wasserstoff

Bis 2050 will die voestalpine ihre Treibhausgasemissionen auf Netto-Null reduzieren. Dafür forscht der Konzern bereits an mehreren, neuen Verfahren und investiert in Pilot-Projekte, die neue Wege in der Stahlerzeugung aufzeigen.

Dazu zählen etwa Forschungsprojekte wie die Wasserstoffpilotanlage H2FUTURE am Standort Linz zur Herstellung und Nutzung von „grünem“ Wasserstoff im industriellen Maßstab sowie die Versuchsanlagen zur

klimaneutralen Stahlerzeugung durch Direktreduktion von Erzen mittels Wasserstoff in Donawitz.

greentec steel Edition

Die voestalpine gilt seit Jahrzehnten als Umwelt- und Effizienzbenchmark der Branche. Der Konzern hat in den letzten Jahrzehnten massiv in den Umwelt- und Klimaschutz investiert, allein in den vergangenen zehn Jahren wurden dafür im Konzern mehr als 2,4 Milliarden Euro nur an laufenden Betriebskosten aufgewendet. Seit mehr als einem Jahr bietet das Unternehmen bereits auch alle Flachstahlprodukte in der greentec steel Edition an. Dazu zählen beispielsweise Elektrobänder, wie sie auch bei Windenergieanlagen eingesetzt werden, und hochfeste Stähle für den Automobilleichtbau. Möglich ist das aufgrund eines innovativen Rohstoffmixes und noch effizienterer Prozesse.

Die voestalpine kann so den steigenden Bedarf im Hochqualitätssegment für ihre Kunden abdecken und gleichzeitig bereits heute ihren Beitrag zu den globalen Klimazielen leisten. Der Stahl- und Technologiekonzern hat dabei ein klares Ziel: die Qualitätsführerschaft in der klimafreundlichen bzw. CO 2 -neutralen Stahlproduktion.