Die Kraft des sozialen Miteinanders

Das erkrankte Gesundheitssystem zukunftsfit zu machen – so lautete das Motto des Austrian Health Forum 2023 in Schladming.

Den Schlüssel dafür lieferten am Austrian Health Forum in ihren Keynotes ein Netzwerkexperte, eine Neurowissenschaftlerin und eine Philosophin: Funktionierende Beziehungen zwischen Stakeholdern, die Schulung des sozialen Gehirns und eine Haltung der richtig verstandenen Fürsorge als ethische Basis medizinischen und pflegerischen Handelns.

Beziehungsarbeit für die Weiterentwicklung

Von stuck zu stark. Lösungsansatz in der Krise: Das Gesundheitswesen als interaktives Netzwerk verstehen.

Krieg und geopolitische Verwerfungen, Erderwärmung und Klimakrise, Vulnerabilität der Lieferketten und Arbeitskräftemangel – die Liste der krisenhaften Faktoren der letzten Jahre ist lang und sie sorgt für Stress in gesellschaftlichen Systemen. Die archetypischen Reaktionen auf dauerhafte Belastung erzeugt biologische Stressreaktionen, die heute noch genau die gleichen sind wie zu Zeiten von Jägern und Sammlern. „Menschen tendieren zu Freeze, Flight oder Fight, also zu Erstarren, Flucht- oder Kampfreflexen. Aber die beste Strategie wäre Face, sprich sich der Herausforderung zu stellen, den Problemen in die Augen zu sehen und zu handeln“, sagt ­Harald Katzmair.

Sechs Zyklusphasen

Der Gründer und Direktor von ­FASresearch, einer in Wien ansässigen Beratungsfirma für Soziale Netzwerke & Ecosystem Mapping, betont den potenziellen Erkenntniseffekt in einer Krisensituation: „Erst wenn etwas nicht funktioniert, stellen sich wirklich grundsätzliche Fragen“. Lernen bedeutet dabei das Durchlaufen eines adaptiven Zyklus, der von sechs zentralen Phasen geprägt ist. Auf den Anfang (Neues beginnen) folgt die Prime (bewährtes vertiefen), die Krise (improvisieren), die Dekonstruktion (Altes verlernen) und schließlich die Exploration (Neues erkunden). „Wir können nur lernen und uns bzw. Systeme entwickeln, wenn wir immer wieder solche Zyklen durchlaufen. Tun wir das nicht, stecken wir fest“, so Katzmair. Konstruktiv und fruchtbar werde dieser Phasenprozess für Systeme, wenn die darin in Beziehung stehenden Akteure ihn gemeinsam durchlaufen. „Das ist bei Systemen wie dem Gesundheitswesen mit seinen in Österreich rund 150.000 Personen, 30.000 Institutionen und daraus rund 1,4 Millionen resultierenden Verbindungen eine hoch komplexe gemeinsame Aufgabe“, weiß der Komplexitäts- und Netzwerkforscher.

Sieben Thesen

„Es sind die Beziehungen zwischen den Stakeholdern, die funktionieren müssen. Dafür braucht es Voraussetzungen, die man mit sieben Thesen umschreiben kann“, erklärt Katzmair. Am Anfang steht die Erkenntnis, dass es keine „elegante Lösung“ gibt und das System zunächst in Vibration gebracht werden muss. Zum zweiten benötigt man ein erweitertes Gesundheitsverständnis, um alle Ebenen des Systems bespielen zu können. Drittens muss das Bewusstsein greifen, dass an der Vernetzung und den Zyklusphasen im Prozess kein Weg vorbeiführt. Punkt vier besteht darin, auf sichere Beziehungen zu bauen, um in Stresssituation ruhig, sachlich und kreativ bleiben zu können. Es folgt die Notwendigkeit eines „gemeinsames Lagebildes“ durch das Finden von „Schnittmengen der Wirklichkeit“. Sechstens gilt es für jeden Einzelnen, an der Beziehung zu sich selbst zu arbeiten, da das Bild nach innen die nach außen gelebte Kultur bestimmt. These sieben legt den Fokus auf Rituale. „Ohne Zusammenkommen, ohne gemeinsame Feste und Rituale, ohne gemeinsam erlebte Freude, ohne Humor und ohne spielerische Elemente, die nicht bloß der Zweckmäßigkeit gehorchen – ohne alldem sind wir Menschen nicht resilient“, ist Katzmair überzeugt.

Vom inneren zum gesellschaftlichen Wandel

Tania Singer, Leiterin der Max-Planck-Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften. (c) Harald Steiner

Reise ins Innere. Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zum Training der ureigenen sozialen Fähigkeiten.

Als Psychologin und Soziale Neurowissenschaftlerin beschäftigt sich Tania Singer, Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin, mit der Bewältigung mentaler Krisen, die Menschen von innen heraus initiieren können: „Es geht um die Steigerung sozialer Fähigkeiten wie Empathie und Mitgefühl oder, Stichwort soziale Intelligenz, um die Kompetenz, sich in andere hineinzuversetzen und deren Perspektive zu erkennen. Diese Fähigkeiten fördern die Kooperation und den sozialen Zusammenhalt in Teams. Das führt zu Resilienz, sprich zu einer psychologischen Sicherheit, die es erlaubt, bessere Entscheidungen zu treffen.“

Das soziale Gehirn

„Es gibt unterschiedliche Fähigkeiten unseres sozialen Gehirns, emotionale wie kognitive, die in verschiedenen zerebralen Netzwerken im Gehirn repräsentiert werden“, erklärt Singer. Wichtig sei zunächst − gerade wenn man im Gesundheitswesen an den Alltag von Pfleger:innen und Ärzt:innen denkt – ein präzises Verständnis der Begriffe. „Empathie ist die Fähigkeit zur emotionalen Resonanz, also die Fähigkeit, mit den Gefühlen des anderen mitzuschwingen. Hier werden im Gehirn Netzwerke aktiviert, die auch aktiv sind, wenn man selbst leidet oder Freude empfindet. Mitgefühl ist hingegen nur auf das Leiden von anderen bezogen. Es ist aber kein Mitleiden, sondern mit Gefühlen der Fürsorge, Zuwendung und Wärme verbunden. Man spürt eher positive Emotionen und hat eine starke Motivation, dem anderen zu helfen.“

Die Grundlage für Emotionen wie Mitgefühl, Vertrauen oder Dankbarkeit bildet laut Singer das in Menschen angelegte Care-(Fürsorge)-System: „Wird dieses soziales Motivationssystem aktiviert, kommt es im Gehirn zu einer Ausschüttung des Hormons Oxytocin. Dieses Hormon ist in der Lage, Stress im Körper zu regulieren, und sorgt dafür, dass wir vertrauen oder uns wohl und aufgehoben fühlen.“ Die Forschung zeige, dass hieraus ein prosoziales Verhalten entspringt: „Wir fühlen uns nicht nur verbundener mit unseren Mitmenschen, sondern verhalten uns auch kooperativer.“

Training wie im Sport

Die gute Nachricht: Das für die menschliche Gesundheit und soziale Kooperation so zentrale Care-System lässt sich mit relativ einfachen Mitteln trainieren. Zeugnis legt davon das von Singer initiierte ReSource-Projekt ab. Bei der groß angelegten Studie zum mentalen Training mithilfe westlicher und fernöstlicher Methoden der Geistesschulung wurden über einen Zeitraum von neun Monaten interessierte Laien an ein breites Spektrum von Übungen herangeführt, mit deren Hilfe Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit, Körper- und Selbstgewahrsein, eine gesunde Emotionsregulation, Selbstfürsorge, Empathie und Mitgefühl sowie Perspektivübernahme trainiert werden. Das Ergebnis macht laut der Forscherin Hoffnung: „Wir können unseren inneren Wandel mit spezifischen Mitteln üben und unser soziales Gehirn ähnlich wie einen Muskel trainieren. Das bringt jedem Einzelnen nicht nur Lebensqualität, sondern ist letztlich auch die Voraussetzung, um einen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen.“

Interaktion zur Realisierung von Utopien

Lisz Hirn, Philosophin und Autorin. (c) Inge Prader

Wege zur Wirklichkeit. Das Fürsorgliche in Politik, Wissenschaft und Praxis − philosophisch betrachtet.

Macht euch die Erde untertan, lautet im Alten Testament der Auftrag Gottes an die Menschen. „Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu“, heißt es wiederum in „Also sprach Zarathustra“, dem dichterisch-philosophischen Werk von Friedrich Nietzsche. Für die in Wien lebende Philosophin, Autorin und Dozentin in der Jugend- und Erwachsenenbildung Lisz Hirn wird zwischen diesen beiden Zitaten ein Konzeptwandel deutlich, der in die heutige Zeit hineinspielt. Schließlich ist es der aktuelle Klimawandel, der die Beziehung des Menschen zur Erde einer neuen Probe unterzieht: „Wir Menschen sind die einzigen Lebewesen, die beerdigen. Der Erde ist unser Boden, der Humus das Fundament unserer Zukunft.“ Dieser Gedanke ist im Sinne des zeitgenössischen französischen Philosophen Bruno Latour (1947 bis 2022), der in seinem „Terrestrischen Manifest“ ein neues Verhältnis des Menschen zur Erde einfordert. Denn alles, was uns gegenwärtig beunruhige, habe eine gemeinsame Wurzel in der unheimlichen Erfahrung, dass die Erde plötzlich auf unsere Handlungen reagiert. Die Menschheit, so Latour, habe den Boden unter den Füßen verloren – und dies bereite Sorge.

Zwei Arten der Fürsorge

„Man sorgt sich, das ist eine menschliche Grundbedingung. Man sorgt sich für sich und für andere. Die Frage, nicht zuletzt mit Bezug auf unser Gesundheits- und Pflegewesen, lautet: Wie mobilisieren wir Menschen, um für das System, andere und kommende Generationen zu arbeiten, also Sorge zu tragen“, knüpft Hirn eine Verbindung zum Thema Erde – und weist zugleich auf den vom Philosophen Martin Heidegger eingeführten Unterschied zwischen der „einspringend-beherrschenden“ und der „vorspringend-befreienden“ Fürsorge hin. Während bei ersterer dem anderen dessen Sorge abgenommen und dieser damit quasi „entmündigt“ wird, ist mit zweiterer gerade das Gegenteil gemeint, nämlich dem anderen dazu zu verhelfen, „in seiner Sorge sich durchsichtig und für sie frei zu werden“. Für Lisz Hirn bilden die von Heidegger erörterten „extremen Möglichkeiten“ der Fürsorge die ethische Basis medizinischen und pflegerischen Handelns.

Was will ich mit wem?

Wenn darüber diskutiert wird, wie die Gesellschaft wieder Boden gewinnt und das gemeinsame Gesundheits- und Pflegewesen in der „richtigen“ Fürsorge voranbringt, dann ist das laut Hirn auch eine Diskussion um das Zusammenspiel der Akteure. Gefordert sind dabei sowohl Politiker:innen als auch Wissenschaftler:innen und Expert:innen, deren Kooperation aufgrund unterschiedlich definierter Ziele und Arbeitsweisen nicht selbstverständlich ist. „Wissenschaftler arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten, Politiker wollen Sicherheit geben. Da liegt eine Kluft dazwischen. Und wenn dann der Ruf nach Expert:innen kommt, wird ihnen zwar Fachwissen attestiert, aber zugleich Weltfremdheit vorgeworfen“, so Hirn, die für eine Weiterentwicklung die Beantwortung zweier Fragen empfiehlt: „Was ist noch nicht und was soll sein? Mit wem lassen sich die Schritte gehen und die neuen Utopien gemeinsam sofort umsetzen?“ Denn neue Utopien braucht es nach der Überzeugung der Philosophin, die optimistisch bleibt: „Was morgens eine Utopie ist, kann mittags Science-Fiction und abends schon Wirklichkeit sein.“

