Der Mann, der half, die Hofburg-Wahl zu kippen 

An der Spitze der anwaltlichen Standesvertretung in Wien steht jetzt ein Jurist, der maßgeblich an der Anfechtung der Bundespräsidentenwahl 2016 beteiligt war: Michael Rohregger.

Die Wiener Rechtsanwaltskammer hat einen neuen Präsidenten. Am Donnerstagabend wählte die Plenarversammlung der Wiener Anwaltschaft – nach Corona-bedingtem Briefwahl-Ersatz erstmals seit 2019 auch wieder in Präsenz - die Spitze der Standesvertretung neu. Michael Rohregger (55), bisher einer der vier Vizepräsidenten der Kammer, ist jetzt der oberste Vertreter der rund 3200 in Wien niedergelassenen Anwältinnen und Anwälte. Der bisherige Präsident, Michael Enzinger, hatte nach acht Jahren in dieser Funktion kein weiteres Mal kandidiert.

Rohregger ist nicht nur von seiner Ausbildung her vielseitig - er hat Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften studiert. Auch in seiner Arbeit ist der Anwalt auf einem breiten Tätigkeitsfeld aktiv: Neben einem Schwerpunkt, dem Wirtschafts- und Wirtschaftsstrafrecht, zählt auch das Verfassungsrecht zu seinen Domänen, wie sich bei der erfolgreichen Anfechtung der Präsidentschaftswahl 2016 im Auftrag des damaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache zeigte. Rohregger stand an der Seite von Ex-Justizminister Dieter Böhmdorfer und dessen Kanzleipartner Rüdiger Schender und wies vor dem Verfassungsgerichtshof nach, dass es bei der Abwicklung der Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen (Grüne) und Norbert Hofer (FPÖ) zu krassen Fehlern gekommen war.