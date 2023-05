Weiterbildung muss „anschlussfähig an die Praxis sein“

Drucken

Hauptbild • Wolfgang H. Güttel • (c) Fernanda Nigro

Wolfgang H. Güttel forscht und lehrt an der TU Wien und bildet (künftige) Manager an der Academy for Continuing Education aus – weil es auch in der Technik immer um Menschen geht.

Diese Fragen sind nicht leicht – und jedenfalls nur individuell – beantwortbar: Welche Karriere passt zu mir: eine Fach-, Führungs- oder Innovationskarriere? Fest steht, wer aus der Fachkarriere aussteigt und weiter im Branchen-Umfeld bleibt, brauche Management-Skills.

Das gelte auch für alle technischen Berufe, sagt Wolfgang H. Güttel. Er leitet die Leadership-and-Strategy-Forschungsgruppe am Institut für Managementwissenschaften der Technischen Universität Wien. Wer die TU absolviert, sei „fachlich extrem gut ausgebildet“. Woran es ihm meist mangle, sei eine Führungs- bzw. Managementausbildung.