Es soll einfacher sein, das Auto stehen zu lassen

Die Stiftungsprofessorin für Aktive Mobilität an der Uni Innsbruck, Yolanda Demetriou, überzeugt Kinder und Erwachsene, dass umweltfreundliche Fortbewegung bequem und unabhängig ist.

Rad fahren, Roller fahren, inlineskaten, skateboarden, Rollstuhl fahren oder zu Fuß gehen. All das sind Fortbewegungsarten, die null CO2-Emissionen verursachen – so man den Herstellungsprozess der Fahrgeräte außer Acht lässt. „Auch E-Bike fahren zählt zur aktiven Mobilität, weil man die eigene Muskelkraft anwendet, um voranzukommen“, sagt Yolanda Demetriou, die jetzt im Mai ihre Stiftungsprofessur für Aktive Mobilität an der Uni Innsbruck angetreten hat. Manche aus diesem Forschungsbereich schließen sogar den öffentlichen Verkehr in den Begriff „Aktive Mobilität“ ein, weil man die Teilstrecke zu Bus, Bahn oder Bim ja aus körperlicher Kraft bestreitet. „Aber ich teile diese Definition nicht. Ich finde, die Hauptenergie für die Fortbewegung muss aus dem eigenen Körper stammen“, sagt Demetriou.



Sie war schon in ihrer Heimat auf Zypern eine Ausnahme, weil sie als Einzige den Weg in die Volksschule mit dem Fahrrad bewältigte. „Dabei ist Nikosia die Hauptstadt mit der geringsten aktiven Mobilität in der ganzen EU. Ich habe ruhige Feldwege und Schotterstraßen genutzt“, sagt Demetriou, die ihre universitäre Ausbildung in Tübingen und Freiburg in Deutschland absolviert hat. Nun zieht die 39-Jährige aus München, wo sie ab 2014 Professorin für Sport- und Gesundheitspädagogik an der TU war, nach Innsbruck. Die neue Stiftungsprofessur, die vom Klimaschutzministerium sowie dem Land Tirol, der Stadt Innsbruck und regionalen Unternehmen gefördert wird, hat ihren Sitz am Institut für Sportwissenschaft der Uni Innsbruck. Demetrious Team wird mit dem Arbeitsbereich für Intelligente Verkehrssysteme (um Markus Mailer) und dem Forschungszentrum Tourismus und Freizeit (um Mike Peters und Martin Schnitzer) eng zusammenarbeiten.

Radl, Roller, Skateboard oder Rollstuhl