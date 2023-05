Die Erdbebenopfer halten Erdoğan die Treue

In der ersten Runde konnte die Opposition kaum von den Fehlern der Regierung profitieren.

Istanbul. Nach den Erdbeben vom 6. Februar mit 50.000 Toten und Hunderttausenden zerstörten Gebäuden hatten rund vier Millionen Menschen die Region verlassen und sich in anderen Landesteilen in Sicherheit gebracht. Nur rund 130.000 von ihnen meldeten sich am neuen Wohnort an; die anderen Erdbebenopfer, die fortgezogen sind, müssen ins Unglücksgebiet reisen, um abzustimmen. Einige Beobachter befürchteten deshalb vor der Wahl vor zwei Wochen, dass nur wenige in der Region in die Wahllokale gehen würden, die in Containern eingerichtet wurden.



Doch es kam anders. Trotz der Schwierigkeiten lag die Beteiligung der neun Millionen registrierten Wähler der Erdbeben-Provinzen zwischen 80 und 86 Prozent – nur ein wenig unter dem türkischen Durchschnitt. Obwohl die Hilfe der Regierung nach der Katastrophe langsam anlief und anfangs schlecht organisiert war, kam es nicht auch noch zu einem politischen Erdbeben gegen die Regierung. Präsident Recep Tayyip Erdoğan und die Regierungspartei AKP verteidigten ihre Vormachtstellung.

Vorwiegend konservative Region