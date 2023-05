„Schlimm war, dass wir so leise sein mussten“

Ingeborg Bachmann und Elfriede Gerstl waren in der Zeit des Nationalsozialismus Kinder. Beiden war Schweigen auferlegt. Später sprachen sie – doch das Schweigen vieler anderer hielt an, auch in den Nachkriegsjahren.

Im Mai 1933, wenige Monate nach der Machtergreifung durch die NSDAP in Deutschland, fand auf dem Berliner Opernplatz ein brachialer Akt der Geistesvernichtung statt. Vor den Augen des Reichsministers Goebbels, unter Mitwirkung Lehrender und Studierender an deutschen Universitäten und dem Jubel des zahlreich erschienenen Publikums wurden öffentlich Bücher verbrannt, deren Inhalte nicht den ideologischen Vorgaben oder deren Schöpfer nicht den Rassengesetzen des nationalsozialistischen Regimes entsprachen.

Österreich war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Diktatur, doch in vielem gemäßigter, auch was die Literatur betraf. Unliebsame Bücher wurden nicht verbrannt, sondern nur aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt. Zuständig dafür war ein gebürtiger Kärntner, der Staatssekretär und spätere Minister Guido Zernatto. Zernatto war eine höchst widersprüchliche Persönlichkeit. Selbst ein begabter Lyriker, Bewunderer des Dichters Theodor Kramer, der ihn anfangs auch förderte, hat er eines der schönsten Gedichte der österreichischen Literatur verfasst: „Die Sonnenuhr“. „Die Sonnenuhr an unsrer Kirchenwand blieb stehen“, so beginnt es, und es endet mit der Strophe: „Die Bauern waren auf den Feldern draußen. / Der Meßner schlief in seiner Stube unterm Turm. / Kein Mensch begriff. Nur meine Finger wiesen / gespreizt vor Angst ins Nichts. Dann stießen / Winde ins Tal und gegen Abend kam der Sturm.“ Zernatto, dem als Politiker Sozialisten und Nationalsozialisten gleichermaßen verhasst waren, und der sich daher nicht scheute, auch die bewunderten Werke seines Förderers Kramer wegen dessen politischer Einstellung aus den Bibliotheken zu verbannen, wurde 1938 selbst hinweggefegt von dem Sturm, den er vorhergesehen hatte, und musste flüchten, bis nach New York, wo er 1943 39-jährig starb, „verloren“, so schrieb er in einem seiner letzten Gedichte, „wie ein Waldtier, das in Winternächten schreit“.

In Österreich, das inzwischen zur Ostmark geworden war, wurde schon bald nach dem „Anschluss“ an Hitlerdeutschland das Verbrennen von Büchern freudig imitiert, stets begleitet von flammenden Reden begeisterter Pädagogen. Viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller waren von nun an zum Schweigen verurteilt oder wurden, schlimmer noch, ins Exil oder in Konzentrationslager getrieben. Andere erhoben ihre Stimme dafür umso lauter, in Kärnten beispielsweise der Lehrer und viel gelesene Romancier Josef Friedrich Perkonig. „Deutschland, du unsere Wiege“, singt er im Bekenntnisbuch österreichischer Dichter, „Deutschland, du unser Sarg, / Vater, mit dem ich siege, / Mutter, die mich verbarg / (. . .) Edlerem Dasein geboren, / ziehen wir Söhne ein. / Oh, wir waren verloren, / und nun werden wir Deutschland sein.“ Was auf die „Anschluss“-Euphorie wenig später folgte, ist bekannt.

Die Dichterinnen Ingeborg Bachmann und Elfriede Gerstl waren in der Zeit des Zweiten Weltkriegs Kinder. Beiden war, wie sie in autobiografischen Texten berichten, Schweigen auferlegt. „Bei Tisch sitzen die Kinder still da“, heißt es in „Jugend in einer österreichischen Stadt“, einer Erzählung Bachmanns, und weiter: „Auf den Straßen ziehen Kolonnen von Marschierenden. (. . .) Das Zeitzeichen ertönt, und die Kinder gehen dazu über, sich mit geübten Fingern stumme Nachrichten zu geben.“ Sie haben nichts mitzureden, diese Kinder, denn man wünscht das Beste für sie. Nichtwissen soll ihnen Schutz sein, ihre Kindheit soll glücklich sein, so glücklich wie unter den gegebenen Umständen möglich. Aber der Krieg macht auch vor der Kärntner Provinz nicht halt, der Schutzwall bricht: „Die Zeit der Andeutungen ist zu Ende. Man spricht vor ihnen von Genickschüssen, vom Hängen, Liquidieren, Sprengen, und was sie nicht hören und sehen, riechen sie, wie sie die Toten von St. Ruprecht riechen, die man nicht ausgraben kann, weil das Kino darübergefallen ist.“