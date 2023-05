In Götzis ist das Meeting der Star

Katarina Johnson-Thompson beim Weitsprung in Götzis. Die Britin siegte hier in den Jahren 2014 und 2019.

Katarina Johnson-Thompson beim Weitsprung in Götzis. Die Britin siegte hier in den Jahren 2014 und 2019. Gepa Pictures/Oliver Lerch

Einmal im Jahr blickt die ganze Welt auf eine kleine Marktgemeinde in Vorarlberg. Konrad Lerch weiß, wie das Hypo-Meeting zum Mythos und Epizentrum der Mehrkämpfer wurde.

Götzis. „Heuer“, stellt Walter Weber klar, „wird es außer bei der WM kein besseres Starterfeld geben als in Götzis“. Der Athletenmanager des Hypo-Meetings spricht voll Stolz, wenn er an dieses Wochenende denkt. Von Samstag bis Sonntag (ab 10.55 bzw. 13.45 Uhr, live, ORF Sport+) werden in der beschaulichen Marktgemeinde in Vorarlberg 29 der begnadetsten männlichen und 27 der begnadetsten weiblichen Mehrkämpfer der Welt um die Wette laufen, springen, werfen und stoßen. Olympiasieger, Weltmeister: Götzis sah sie alle. Und die glorreiche Geschichte der Veranstaltung ist immer gespickt mit Rekorden.

Doch wie erlangte die heute knapp 12.000 Menschen fassende Gemeinde ihren so hohen Stellenwert in der Leichtathletik? Was macht den Mythos Götzis eigentlich aus? „Die Erfolgsgeschichte geht auf den Bau des Stadions zurück“, erklärt Konrad Lerch, einer der vier Gründer und bis 2010 Direktor des Meetings. Das Stadion wurde 1973 im Rahmen der Staatsmeisterschaften eröffnet und war als eines der ersten in Österreich mit einer Kunststoffbahn ausgestattet. Die Idee für ein internationales Meeting wurde unmittelbar danach ausgebrütet: „Mit meinen drei Freunden Armin Hug, Elmar Oberhauser und Werner Ströhle beim Europacup in Innsbruck. Wir waren beeindruckt von den Leistungen dort“, erzählt Lerch. Als dann auch noch Österreichs damals größte Mehrkampf-Veranstaltung in Schielleiten wegen einer veralteten Anlage an Bedeutung verlor, „sind wir sozusagen eingesprungen“.